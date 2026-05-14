Дружинин уходит из «ЭкоАльянса»

В конце марта вступило в силу решение Верховного суда Бурятии об отмене норматива образования ТКО для жителей многоквартирных домов в Улан-Удэ. А недавно, в начале мая, стало известно о том, что Дмитрий Дружинин покидает пост директора «ЭкоАльянса». Казалось бы, рядовая кадровая перестановка в компании моментально обросла в информационном поле такими деталями, которые не имеют ничего общего с реальностью.

В ряде телеграм-каналов и некоторых интернет-изданиях появились «сенсационные» версии: от «бегства» директора до попыток связать плановую ротацию с текущими хозяйственными спорами вокруг тарифов. Мы решили разобраться в ситуации и выяснили: подавляющее большинство слухов — это либо передергивание фактов, либо откровенная дезинформация.

Однако обо всем по порядку.

Норматив на бумаге и реальность жизни

25 марта 2026 года вступило в силу решение Верховного суда. Норматив накопления ТКО для жителей многоквартирных домов г. Улан-Удэ, утвержденный постановлением правительства Республики Бурятия от 19.09.2024 № 531 признали недействующим.

Ранее утвержденный норматив составлял 1,99 кубометров отходов в год на 1 человека. На основе этого норматива с 2019 года формировался тариф и начислялась оплата за вывоз мусора. При стоимости 1 кубического метра ТКО 613 рублей 10 копеек размер ежемесячной оплаты составлял 101 руб. 67 копеек.

Согласно решению суда, теперь один житель столицы Бурятии должен «производить» мусора не более 1,72 кубических метров в год или 219,83 кг.

– Изменения в платежных документах улан-удэнцы, проживающих в многоквартирных домах, появились в марте. Так как именно с момента вступления решения суда в законную силу региональный оператор должен производить начисления по-новому. То есть, суд установил, что новый норматив должен применяться только с 25 марта 2026 года. Ранее выставленные начисления изменению не подлежат, перерасчет не предполагается, - отмечают в «ЭкоАльянсе».

Таким образом за март жителям улан-удэнских многоэтажек начислили за услугу по вывозу ТКО 98 рублей 56 копеек за 1 человека. А уже в апреле и в последующие месяцы сумма к оплате составит 87 руб. 89 коп. при одном проживающем.

На первый взгляд, уменьшение норматива производимого мусора выглядит даже благородно, словно попытка приучить граждан к сокращению мусорного следа. Однако коммунальщики бьют тревогу: попытка ввести «человеческий минимум» без изменения инфраструктуры приведет к обратному эффекту.

Норматив накопления отходов нужен коммунальщикам, чтобы рассчитать, сколько контейнеров нужно установить для использования. Снижение норматива может говорить, что кое-где во дворах столицы контейнеров даже больше, чем нужно. Но практика показывает обратное. В густонаселенных районах нехватку инфраструктуры в виде контейнерных площадок можно увидеть по их наполняемости. И ежедневный вывоз отходов ситуацию не всегда спасает.

Каждый житель производит разное количество мусора. Даже если кто-то выбрасывает только один пакет раз в пару дней, то после ремонта в соседней квартире меняется мебель или покупается новый холодильник, в третьей из-за занятости питаются только «доставкой». Тут как тут и фанаты маркетплейсов с кучей картона и упаковки.





Никто не отменял и сезонные скачки. Летом — кожура от арбузов и банки от лимонада; зимой — елки. Природа не знает об изменении норматива. Также как и обычные граждане, которые к тому же обостряют вопрос тем, что вообще могут складировать мусор на контейнерной площадке для ТКО.

В норматив не укладываются

Решение суда об уменьшении норматива образования пытались оспорить. Региональный оператор по делу выступал как третья сторона – заинтересованное лицо. По факту же как пострадавшее.

Суд рассмотрел лишь вопрос процедуры принятия норматива, подтверждений о его завышении никто не представил. Сейчас Минприроды Бурятии проводит замеры для определения нового норматива. Однако пока итоги не будут подведены для жителей многоквартирных домов Улан-Удэ плата за вывоз мусора для жителей МКД будет 87,89 руб.

Как образуется тариф

Сумма в квитанции за вывоз мусора складывается из двух компонентов: норматива (объем отходов на одного человека в год) и стоимости услуги за вывоз отходов.

Поэтому при утверждении тарифа учитываются затраты регионального оператора в первую очередь на транспортирование ТКО. Оплата потребителей должна эти расходы покрывать. Действующий тариф так и был рассчитан.

Однако теперь из-за изменения норматива размер начислений снизится. Сумма недополученных средств в месяц составит более 4 млн., а до возможных изменений в тарифе разрыв составит более 37 млн. И это при условии, что оплата по начислениям будет стопроцентной. То есть речи о завышении «тарифа», как преподносится некоторыми источниками, не идет. Наоборот, тарифом не учтено произошедшее снижение начислений.

К тому же на практике у жителей Бурятии огромная задолженность перед «ЭкоАльянсом»: на 1 апреля она составила 956 млн. рублей. Из них 213 млн. должны жители Улан-Удэ.

Кто пострадает больше всего?

Новый норматив может серьезно сказаться на санитарном состоянии дворов многоэтажек. И не в лучшую сторону.

Дело в том, что необходимое количество контейнеров на площадках рассчитывается как раз с учетом этих цифр. Годовой норматив делится на количество прописанных в домах жителей, закрепленных за контейнерной площадкой с учетом ежедневного вывоза.

При этом контейнеры должны вмещать объем, рассчитанный на график один раз в три дня, который может применяться в зимнее время по СанПину.

Что же происходит в реальности? Большинство площадок не выдерживают даже вывоза мусора 1 раз в день. Контейнеры наполняются с горкой, так называемой «шапкой», где-то мусор просто бросают рядом. На особо напряженные точки мусоровозы заезжают дважды в день. Если же взять новый норматив и опираться на цифры, то с каждой площадки можно смело убирать по одному контейнеру.

Вот и получается, что при вывозе региональный оператор должен опираться на фактически образовывающийся объем, а при расчете оплаты на нормативный.

Плановый уход, а не аврал

Теперь разберемся в ситуации с увольнением Дмитрия Дружинина.

Первое, на что стоит обратить внимание — это хронология событий. Как сообщила пресс-служба самой компании, Дмитрий Дружинин написал заявление об уходе по собственному желанию 4 мая. Однако ключевой нюанс, который почему-то игнорируют распространители слухов, заключается в том, что срок контракта руководителя истек ещё в феврале 2026 года.

Уходу предшествовало стандартное подведение итогов. 30 апреля состоялось итоговое собрание учредителей, где был принят отчёт о работе компании за 2025 год. Сам Дмитрий Дружинин неоднократно подчеркивал, что это решение было обдуманным и принятым задолго до информационной шумихи.

«На самом деле те задачи, которые ставили передо мной при назначении на пост директора регионального оператора, были выполнены еще в 2023 году. На тот момент было важно вывести компанию из финансового кризиса, не допустить банкротства предприятия и остановки вывоза отходов на территории республики», — сказал Дмитрий Дружинин, комментируя свое решение.

Таким образом, уход руководителя после выполнения стратегических задач — это нормальная практика корпоративного управления, а не «побег», как пытаются представить ситуацию некоторые «эксперты» с диванов.

Почему цифры «не бьются» с датами

Самая громкая порция слухов связана с одной из публикаций, где автор пытается провести параллели между уходом Дружинина, уголовными делами и решением Верховного суда о нормативах.

Однако внимательный анализ этой «утки» показывает её полную несостоятельность. Верховный суд, о котором идёт речь в статье, вынес решение по делу о нормативе. Но любой юрист или финансист подтвердит: судебные процессы — длительный процесс. К тому же, региональный оператор прямого отношения к процессу не имел. Как уже было отмечено, сторона — третья.

Создаётся надуманная причинно-следственная связь между процессом (который шел уже давно) и кадровым решением, принятым в феврале. Более того, сам Верховный суд поставил точку в марте, когда у Дружинина уже фактически подошел к завершению срок контракта. Уходить «в связи с этим» нелепо.

Достижения, о которых не пишут «желтые» СМИ

Существует ещё один тип слухов, который также опровергается цифрами и фактами, — это якобы «разорение» компании при Дружинине. Данные официальных отчетов рисуют совершенно иную картину.

Дмитрий Дружинин возглавил компанию в кризисный период — в январе 2021 года. На тот момент «ЭкоАльянс» имел многомиллионные долги перед подрядчиками, которые массово останавливали свою работу. За пять лет руководства удалось не просто стабилизировать ситуацию, но и провести серьёзную модернизацию.

Кроме того, вопреки слухам о свалках, именно при Дружинине была построена мусороперегрузочная станция в Северобайкальске и ликвидировано несколько крупных свалок, в частности в Прибайкальском районе. Также был запущен пилотный проект по раздельному сбору пластика (200 оранжевых контейнеров в Улан-Удэ) и стабилизирован вывоз мусора с Байкала.





Почему же вокруг фигуры руководителя регионального оператора по вывозу мусора возникает столько мифов? Ответ лежит на поверхности. Мусорная реформа в России — одна из самых социально чувствительных тем в стране. Мусор вообще всегда на виду, и быть недовольным работой с отходами очень просто, а любая проблема с вывозом отходов или повышение тарифа моментально вызывает негатив у населения и дает повод политикам для легкого пиара.

Как отмечает сам Дружинин, «в сфере обращения с отходами многое не зависит от регионального оператора». Однако оператор всегда становится крайним. Уголовное дело, которое упоминается в публикациях (по ч. 1 ст. 247 УК РФ), было возбуждено ещё в 2021 году. Решение суда было вынесено в конце декабря 2022 года, а 2 марта 2023 года судебный акт оставлен без изменения после рассмотрения апелляции Верховным судом Республики Бурятия. Суд постановил оправдать Дмитрия Дружинина за отсутствием в деянии состава преступления.

Уход Дмитрия Дружинина из «ЭкоАльянса» — это логичное завершение пятилетнего управленческого цикла. Это история о том, как антикризисный менеджер приходит в сложную сферу на предприятие, находящееся в кризисе, ставит его на ноги (закрывает долги и обновляет парк) и уходит, когда контракт подошел к концу.





Фото: сайт "Экоальянс"