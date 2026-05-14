Общество 14.05.2026 в 11:06
Студент из Бурятии снова стал лучшим киберспортсменом России
Состязания проходили в Сочи
Текст: Карина Перова
Студент из Бурятии, магистрант строительного факультета ВСГУТУ Сергей Культиков, победил на киберспортивных играх АССК России в дисциплине «Tekken 8».
Ранее молодой человек успешно прошел региональный этап соревнований, а с 4 по 8 мая он представил спортклуб «Эдельвейс» ВСГУТУ в гранд-финале в Сочи в рамках IX Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК ФЕСТ».
Напомним, это уже вторая победа у магистранта в этом году. Ранее Сергей Культиков завоевал кубок всероссийского турнира «Евразия киберспорт – 2026» в той же дисциплине.
