Студент из Бурятии снова стал лучшим киберспортсменом России

Студент из Бурятии, магистрант строительного факультета ВСГУТУ Сергей Культиков, победил на киберспортивных играх АССК России в дисциплине «Tekken 8».

Ранее молодой человек успешно прошел региональный этап соревнований, а с 4 по 8 мая он представил спортклуб «Эдельвейс» ВСГУТУ в гранд-финале в Сочи в рамках IX Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК ФЕСТ».

Напомним, это уже вторая победа у магистранта в этом году. Ранее Сергей Культиков завоевал кубок всероссийского турнира «Евразия киберспорт – 2026» в той же дисциплине.