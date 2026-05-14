Общество 14.05.2026 в 10:39
Мэрия Улан-Удэ продолжает помощь бойцам
На фронт отправился очередной автомобиль
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ отправила ещё один автомобиль в зону СВО. УАЗик, который раньше служил городским спасателям, передали военнослужащим из 11‑й отдельной гвардейской десантно‑штурмовой бригады.
По словам градоначальника, машина поедет на фронт не пустой.
«Мы собрали всё необходимое по запросам ребят: противодроновые одеяла, тёплые спальники, пятиточечники, маскировочные сети, медикаменты и средства личной гигиены. Пусть эта помощь сделает службу чуть легче, а дорогу домой – ближе. Мы гордимся каждым и ждём возвращения с Победой!», - отметил Игорь Шутенков.
«Уверен, автомобиль отлично справится как с боевыми, так и с хозяйственными задачами. Он неприхотлив в обслуживании и проедет везде», - рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
По словам градоначальника, машина поедет на фронт не пустой.
«Мы собрали всё необходимое по запросам ребят: противодроновые одеяла, тёплые спальники, пятиточечники, маскировочные сети, медикаменты и средства личной гигиены. Пусть эта помощь сделает службу чуть легче, а дорогу домой – ближе. Мы гордимся каждым и ждём возвращения с Победой!», - отметил Игорь Шутенков.
Тегимэрия спецоперация