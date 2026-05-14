Общество 14.05.2026 в 10:39

Мэрия Улан-Удэ продолжает помощь бойцам

На фронт отправился очередной автомобиль
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ отправила ещё один автомобиль в зону СВО. УАЗик, который раньше служил городским спасателям, передали военнослужащим из 11‑й отдельной гвардейской десантно‑штурмовой бригады.

«Уверен, автомобиль отлично справится как с боевыми, так и с хозяйственными задачами. Он неприхотлив в обслуживании и проедет везде», - рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


По словам градоначальника, машина поедет на фронт не пустой. 

«Мы собрали всё необходимое по запросам ребят: противодроновые одеяла, тёплые спальники, пятиточечники, маскировочные сети, медикаменты и средства личной гигиены. Пусть эта помощь сделает службу чуть легче, а дорогу домой – ближе. Мы гордимся каждым и ждём возвращения с Победой!», - отметил Игорь Шутенков.
