Аэропорт «Байкал» с начала 2024 года обслужил 90 тысяч пассажиров

Уже более 90 000 пассажиров, а если быть точнее - 90 201 обслужил международный аэропорт Байкал с начала 2024 года, сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.Рост пассажиропотока с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил +7 %.По словам Гармаева, самое динамично растущее направление с начала года - Иркутск - Улан-Удэ - Иркутск.- Авиакомпания S7 с начала 2024 года запустила ежедневный рейс между нашими городами и рейс пользуется огромной популярностью. Доступность билетов обеспечена включением этого маршрута в перечень субсидируемых при участии и софинансировании со стороны Республики Бурятия. Так же на иркутском направлении у нас выполняет рейсы Авиакомпания Ираэро, отметил директор аэропорта.Фото: Д. Гармаева