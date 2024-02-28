Общество 28.02.2024 в 17:39

Аэропорт «Байкал» с начала 2024 года обслужил 90 тысяч пассажиров

Рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 7 %
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Текст: Ольга Лазарева
Аэропорт «Байкал» с начала 2024 года обслужил 90 тысяч пассажиров
Уже более 90 000 пассажиров, а если быть точнее - 90 201 обслужил международный аэропорт Байкал с начала 2024 года, сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев. 

Рост пассажиропотока с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил +7 %. 

По словам Гармаева, самое динамично растущее направление с начала года - Иркутск - Улан-Удэ - Иркутск. 

- Авиакомпания S7 с начала 2024 года запустила ежедневный рейс между нашими городами и рейс пользуется огромной популярностью. Доступность билетов обеспечена включением этого маршрута в перечень субсидируемых при участии и софинансировании со стороны Республики Бурятия. Так же на иркутском направлении у нас выполняет рейсы Авиакомпания Ираэро, отметил директор аэропорта. 

Фото: Д. Гармаева
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