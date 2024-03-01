В Улан-Удэ начнут благоустраивать площадь перед аэровокзалом

С 1 марта генеральный подрядчик строительства нового терминала в аэропорту Улан-Удэ начинает работы по благоустройству привокзальной площади. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.«Уже установлены осветительные мачты, начинаем отгораживать сектора под работы. Работы будут вестись на привокзальной площади частями, чтобы полностью не перегораживать площадь. Двигаемся по плану», - написал он в соцсетях.Напомним, завершить строительство нового терминала планируется в сентябре 2024 года. Он будет представлять из себя отдельно стоящее двухэтажное здание с западной стороны существующего аэровокзала. Стоимость строительства - 3,1 млрд рублей. Общая площадь нового терминала составит 6,6 тыс. кв. метров. Планируемая пропускная способность внутренних рейсов (вылет и прилет) аэровокзала составляет 1 миллион пассажиров в год, 600 пассажиров в час. Планируется, что после запуска нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы.Фото: Дмитрий Гармаев