В Бурятии провели масштабную переоценку недвижимости

В рамках единого цикла государственной кадастровой оценки в 2023 году в России проводилась массовая переоценка всех зданий, помещений, сооружений, объектов капитального строительства и машино-мест, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В Бурятии эту работу выполнило ГБУ РБ «Центр государственной кадастровой оценки».Результаты определения кадастровой стоимости объектов утверждены приказом Минимущества РБ и применяются с 1 января 2024 года. Всего оценено более 560 тысяч объектов недвижимости на территории республики.«Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно самостоятельно. Заказав бесплатно онлайн выписку о кадастровой стоимости объекта в личном кабинете на официальном сайте Росреестра или через портал Госуслуг. Использование электронных сервисов значительно сокращает временные затраты и позволяет получить информацию в любом удобном месте», - сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Бурятия Саяна Галданова.Кроме этого, существует ряд способов получить информацию об изменении кадастровой стоимости объектов капитального строительства. Среди них электронные сервисы «Публичная кадастровая карта», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн», «Фонд данных государственной кадастровой оценки» на сайте Росреестра.Также информацию о кадастровой стоимости можно получить в своем личном кабинете на сайте ФНС России.«Кадастровая стоимость объектов может измениться в соответствии с п.7 ст. 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ в случае, если в течение 2023 года уточнены характеристики или добавлена недостающая информация в ЕГРН. В таком случае, новая кадастровая стоимость будет применяться уже в первом квартале 2024 года», - добавил заместитель директора - главный технолог Филиала ППК «Роскадастр» по Республике Бурятия Жаргал Ринчинов.«Кадастровая стоимость определена в соответствии с установленными законодательством ценообразующими факторами на основе рыночной информации. Для этого ГБУ РБ «Центр государственной кадастровой оценки» проведен сбор, обработка и анализ данных рынка объектов недвижимости. Изучены общая региональная экономическая ситуация, данные о ценах в строительной отрасли (материалы и услуги), а также информация о сделках и предложениях с объектами недвижимости, которая актуальна на дату определения кадастровой стоимости. При этом с учетом того, что рынок динамичен, предусмотрена возможность установить кадастровую стоимость объекта недвижимости в размере рыночной. В этом случае правообладатель обращается в Центр государственной кадастровой оценки с отчетом о рыночной стоимости объекта», - рассказала директор ГБУ РБ «ЦГКО» Марина Коротич.Также она отметила, что заявление об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной может быть подано в течение 6 месяцев с даты, по состоянию на которую проведена рыночная оценка. Этот механизм позволяет правообладателям недвижимости следить за ценами на рынке, и в случае их изменения претендовать на изменение кадастровой стоимости.Фото: «Номер один»