Общество 01.03.2024 в 14:51

Привлечение работника к дисциплинарной ответственности

Какие есть основания?
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Текст: Номер один
Привлечение работника к дисциплинарной ответственности
Номер один

Вопрос: «По какому поводу работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности?»

Владимир Д.

Основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности является совершение одного из следующих действий (дисциплинарного проступка):

- неисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей;

- ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Работник также может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего трудового распорядка.

К работнику могут быть применены:

- замечание;

- выговор.

За грубые нарушения трудовой дисциплины работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

Основаниями увольнения могут служить:

- неисполнение без уважительных причин должностных обязанностей работником при наличии у него неснятого дисциплинарного взыскания;

- отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение рабочего дня (смены) или отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены)

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

К некоторым категориям работников могут применяться дополнительные виды дисциплинарных взысканий:

- строгий выговор;

- предупреждение о неполном соответствии;

- изъятие дипломов на срок до 3 лет с переводом на другую работу (с согласия работника, в соответствии с его квалификацией).

Работник вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в государственную инспекцию труда.

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