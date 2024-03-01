Привлечение работника к дисциплинарной ответственности
Вопрос: «По какому поводу работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности?»
Владимир Д.
Основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности является совершение одного из следующих действий (дисциплинарного проступка):
- неисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей;
- ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
Работник также может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
К работнику могут быть применены:
- замечание;
- выговор.
За грубые нарушения трудовой дисциплины работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание в виде увольнения.
Основаниями увольнения могут служить:
- неисполнение без уважительных причин должностных обязанностей работником при наличии у него неснятого дисциплинарного взыскания;
- отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение рабочего дня (смены) или отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены)
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
К некоторым категориям работников могут применяться дополнительные виды дисциплинарных взысканий:
- строгий выговор;
- предупреждение о неполном соответствии;
- изъятие дипломов на срок до 3 лет с переводом на другую работу (с согласия работника, в соответствии с его квалификацией).
Работник вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в государственную инспекцию труда.