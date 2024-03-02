Общество 02.03.2024 в 12:51

В Бурятии скончался ветеран бурятского бокса

Из жизни ушел выдающийся наставник Дулзын Бабудоржиев
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Текст: Номер один
В Бурятии скончался ветеран бурятского бокса

29 февраля ушел из жизни ветеран бурятского бокса, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Бурятии, отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный работник образования РФ Дулзын Бабудоржиев. Ему было 82 года.

Дулзын Бабудоржиев был почётным гражданином Хоринского района. Последнее его место работы - тренер-преподаватель в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

«Из Улан-Удэ пришла скорбная весть. Не стало Дулзэна Дондоковича Бабудоржиева (1941-2024), выдающегося наставника, педагога и тренера целых поколений детей и молодежи республики, шагнувших на ступени бурятской школы бокса. В рядах воспитанников Дулзына Дондоковича ярчайшие мастера отечественного бокса, победители и призеры чемпионатов и первенств СССР, России, мира и Европы, тысячи молодых людей, которым он преподал уроки проявления бойцовского духа и благородства в квадрате ринга и за его пределами. Светлая память и скорбь»,

- сказал известный предприниматель и управленец Зоригто Саханов.
Отметим, воспитанники Бабудоржиева участвовали в первенствах республики, СССР, России, Европы, Кубках мира и Олимпийских играх. В их числе, например, бронзовый призер чемпионата Европы 2006 года, известный сейчас тренер Бато-Мунко Ванкеев и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года Тамир Галанов.

 

Фото: сообщество ВКонтакте КИЖИНГА ОНЛАЙН

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