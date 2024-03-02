Общество 02.03.2024 в 14:57

Бурятских юмористов покажут на федеральном канале

Команда «Аждослез» участвует в популярном шоу
A- A+
Текст: Номер один
Бурятских юмористов покажут на федеральном канале

Команда КВН «Аждослез» участвует в популярном шоу на ТНТ «Лига городов» (18+). Съемки второго сезона юмористической передачи стартовали на федеральном канале совсем недавно. Лучшие шутники нашей страны сражаются за 10 миллионов рублей в бескомпромиссных баттлах.

«Каждый из участников нашей команды максимально талантлив. Сильные стороны одного дополняют слабые стороны другого. Мы не можем оставить без своего внимания легендарное озеро Байкал. Есть у нас и еще одно любимое место - площадь Советов, где расположен памятник Ленину. Там много клумб и фонарей»,

- намекнули на тему будущих шуток ребята.
Отметим, сейчас парни живут в разных городах, поэтому готовились к кастингу в онлайн-режиме. Также юмористы отмечают, что любой наставник хорош, но сильнее всего хотят попасть к Артему Калайджяну или Алексею Щербакову.



Возрастной ценз: 18+

Фото: pixabay.com

Теги
юмор квн

Все новости

Машина с женщинами и ребенком провалилась под лед на Байкале
02.03.2024 в 15:17
Бурятских юмористов покажут на федеральном канале
02.03.2024 в 14:57
Пропавший в Улан-Удэ мальчик найден мертвым
02.03.2024 в 14:14
В Бурятии суд взыскал с фермера миллион за ДТП
02.03.2024 в 13:57
В Улан-Удэ проснулись медведи
02.03.2024 в 13:29
В Улан-Удэ проходит этнокультурный фестиваль
02.03.2024 в 12:58
В Бурятии скончался ветеран бурятского бокса
02.03.2024 в 12:51
В Бурятии стаи собак пугают людей
02.03.2024 в 12:32
В Бурятии лжесотрудник обманул женщину на миллион
02.03.2024 в 11:33
В Бурятии лжесотрудник обманул женщину на миллион
02.03.2024 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
В Улан-Удэ проснулись медведи
Косолапые вышли из спячки в этномузее
02.03.2024 в 13:29
В Бурятии скончался ветеран бурятского бокса
Из жизни ушел выдающийся наставник Дулзын Бабудоржиев
02.03.2024 в 12:51
В Бурятии стаи собак пугают людей
Огромные бродячие псы увиваются за жителями Гусиноозерска
02.03.2024 в 12:32
В Бурятии ученые создали уникальную нейросеть
Она может определить качество металла по фотографии
02.03.2024 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru