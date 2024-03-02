Бурятских юмористов покажут на федеральном канале

Команда КВН «Аждослез» участвует в популярном шоу на ТНТ «Лига городов» (18+). Съемки второго сезона юмористической передачи стартовали на федеральном канале совсем недавно. Лучшие шутники нашей страны сражаются за 10 миллионов рублей в бескомпромиссных баттлах.

«Каждый из участников нашей команды максимально талантлив. Сильные стороны одного дополняют слабые стороны другого. Мы не можем оставить без своего внимания легендарное озеро Байкал. Есть у нас и еще одно любимое место - площадь Советов, где расположен памятник Ленину. Там много клумб и фонарей»,

- намекнули на тему будущих шуток ребята.

Отметим, сейчас парни живут в разных городах, поэтому готовились к кастингу в онлайн-режиме. Также юмористы отмечают, что любой наставник хорош, но сильнее всего хотят попасть к Артему Калайджяну или Алексею Щербакову.





Возрастной ценз: 18+

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