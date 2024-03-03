В Бурятии ищут бывших мигрантов, уклоняющихся от военной службы

Военные следователи Кяхтинского гарнизона и следователи военного следственного отдела по гарнизону Сосновый Бор продолжают проведение мероприятий и рейдов по выявлению бывших мигрантов, получивших российское гражданство, уклоняющихся от исполнения воинского долга.Во время проведенных за прошедшую неделю рейдов в г. Кяхте и Улан-Удэ особое внимание уделено таксопаркам и местам скопления бывших мигрантов на рынках.В Кяхте проверили 12 лиц, среди которых выявлено 5 лиц, не состоящих на воинском учете. Указанные граждане доставлены в военный комиссариат, где поставлены на учет.В Улан-Удэ среди проверенных 20 лиц, выявлены 8 лиц, несостоящих на учете указанные лица также доставлены на военный комиссариат и поставлены на воинский учет.Указанная работа ведется в рамках широкомасштабных рейдов по всему Дальнему востоку по поручению Председателя Следственного комитета России, - сообщает Военное следственное управление СК России по Восточному военному округу.Фото: Военное следственное управление СК России по Восточному военному округу.