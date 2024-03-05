Приговор в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» вступил в законную силу

Верховный суд республики рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160 (хищение чужого имущества, вверенного виновному), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. За указанные преступления его приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 310 тыс. руб., с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, на 3 года.Судом установлено, что директор предприятия давал устные незаконные указания о направлении в рабочее время работников, транспортных средств и специальной техники муниципального предприятия для проведения строительных и хозяйственных работ, не связанных с деятельностью предприятия, на земельном участке его родственника, чем причинил организации ущерб на сумму 226 тыс. руб.Кроме того, он совершил растрату вверенного имущества – топлива, принадлежащего предприятию, предназначенного для заправки транспортных средств, на сумму свыше 1 млн руб., а также 96 тыс. руб. денежных средств.Он же дал незаконные указания подчиненным работникам о занижении платы за сброс загрязняющих веществ и негативного воздействия на центральную систему водоотведения, в результате чего предприятие недополучило денежные средства от одного из предпринимателей на сумму свыше 12 млн руб.Верховный суд республики рассмотрел материалы дела, с учетом мнения прокурора жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.