Общество 05.03.2024 в 09:06

Приговор в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» вступил в законную силу

За злоупотребление полномочиями и хищения Жаргал Цыбиков лишен свободы на шесть лет
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Приговор в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» вступил в законную силу
Верховный суд республики рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160 (хищение чужого имущества, вверенного виновному), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. За указанные преступления его приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 310 тыс. руб., с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, на 3 года.

Судом установлено, что директор предприятия давал устные незаконные указания о направлении в рабочее время работников, транспортных средств и специальной техники муниципального предприятия для проведения строительных и хозяйственных работ, не связанных с деятельностью предприятия, на земельном участке его родственника, чем причинил организации ущерб на сумму 226 тыс. руб.

Кроме того, он совершил растрату вверенного имущества – топлива, принадлежащего предприятию, предназначенного для заправки транспортных средств, на сумму свыше 1 млн руб., а также 96 тыс. руб. денежных средств.

Он же дал незаконные указания подчиненным работникам о занижении платы за сброс загрязняющих веществ и негативного воздействия на центральную систему водоотведения, в результате чего предприятие недополучило денежные средства от одного из предпринимателей на сумму свыше 12 млн руб.       

Верховный суд республики рассмотрел материалы дела, с учетом мнения прокурора жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу. 

Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ из-за аварии более 300 домов останутся без воды
05.03.2024 в 09:41
Оставшегося без рук и зрения военного из Бурятии наградили орденом
05.03.2024 в 09:41
В Бурятии еще один учитель ударил школьника
05.03.2024 в 09:30
В Улан-Удэ из-за аварии на водопроводе вода затопила проезжую часть
05.03.2024 в 09:25
В Улан-Удэ прокуратура заставила КГХ привести дороги в надлежащее состояние
05.03.2024 в 09:17
В Улан-Удэ установили личность погибшей девушки
05.03.2024 в 09:10
Приговор в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» вступил в законную силу
05.03.2024 в 09:06
Письменное обращение в ведомство
05.03.2024 в 09:00
В Бурятии за неделю произошло 38 пожаров, 4 человека погибло
04.03.2024 в 17:40
В улан-удэнских парках раздадут более тысячи тюльпанов
04.03.2024 в 17:24
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
В Улан-Удэ из-за аварии более 300 домов останутся без воды
Обнародованы списки адресов, попавших под экстренное отключение
05.03.2024 в 09:41
Оставшегося без рук и зрения военного из Бурятии наградили орденом
Сейчас в госпитале за ним ухаживает наша землячка, живущая в Москве
05.03.2024 в 09:41
В Улан-Удэ прокуратура заставила КГХ привести дороги в надлежащее состояние
В Железнодорожном районе ледяные накаты угрожали безопасности движения и здоровью горожан

05.03.2024 в 09:17
Письменное обращение в ведомство
Как составить?
05.03.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru