Происшествия 25.07.2026 в 14:51

За три часа в Улан-Удэ произошло три ДТП

Автомобилистов подвела мокрая и скользкая дорога
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Текст: Елена Кокорина
За три часа в Улан-Удэ произошло три ДТП

Скользкая дорога в Улан-Удэ стала сегодня причиной трёх ДТП всего за три часа. В одной из них во время дождя автомобиль вынесло на встречную полосу.

Момент ДТП на ул. Иволгинская (Селенгинский мост) опубликовали в Комитете по транспорту. Столкновение произошло между 9 и 10 часами утра. Пострадали ли в аварии водители пока не известно, однако машины получили серьёзные механические повреждения.

Через два часа произошло ДТП на перекрестке улиц Ленина-Куйбышева. Там тоже столкнулись два легковых автомобиля. А в 12.38 на перекрестке улиц Смолина-Борсоева грузовик похоже не рассчитал дистанцию и «догнал» легковой автомобиль.

Подробностей Госавтоинспекции о пострадавших и виновниках в ДТП пока не было.

Фото: комитет по транспорту

 

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