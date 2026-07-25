За три часа в Улан-Удэ произошло три ДТП

Скользкая дорога в Улан-Удэ стала сегодня причиной трёх ДТП всего за три часа. В одной из них во время дождя автомобиль вынесло на встречную полосу.

Момент ДТП на ул. Иволгинская (Селенгинский мост) опубликовали в Комитете по транспорту. Столкновение произошло между 9 и 10 часами утра. Пострадали ли в аварии водители пока не известно, однако машины получили серьёзные механические повреждения.

Через два часа произошло ДТП на перекрестке улиц Ленина-Куйбышева. Там тоже столкнулись два легковых автомобиля. А в 12.38 на перекрестке улиц Смолина-Борсоева грузовик похоже не рассчитал дистанцию и «догнал» легковой автомобиль.

Подробностей Госавтоинспекции о пострадавших и виновниках в ДТП пока не было.

Фото: комитет по транспорту