Общество 05.03.2024 в 09:41
Оставшегося без рук и зрения военного из Бурятии наградили орденом
Сейчас в госпитале за ним ухаживает наша землячка, живущая в Москве
Текст: Андрей Константинов
Военнослужащему из Бурятии Андрею Б. вручили Орден Мужества. Как сообщили в Полпредстве Бурятии в Москве, боец долго находился в зоне спецоперации и во время последнего боя получил тяжёлое ранение - потерял обе руки и зрение.
Фото: Полпредство Бурятии в Москве
«Госпиталь, в котором Андрей лечится, попросил нас найти ему сиделку. На клич откликнулась наша землячка Виктория, которая проживает в Москве. Несмотря на свою загруженность, она несколько дней в неделю приезжает и ухаживает за бойцом: помогает кушать, мыться, гулять. Мы от всей души благодарны Виктории за бесценную помощь и поддержку! Это первый случай, когда неравнодушные откликаются и долгое время сопровождают бойца в качестве сиделки», - рассказали в Полпредстве.
Фото: Полпредство Бурятии в Москве
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