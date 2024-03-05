Оставшегося без рук и зрения военного из Бурятии наградили орденом

«Госпиталь, в котором Андрей лечится, попросил нас найти ему сиделку. На клич откликнулась наша землячка Виктория, которая проживает в Москве. Несмотря на свою загруженность, она несколько дней в неделю приезжает и ухаживает за бойцом: помогает кушать, мыться, гулять. Мы от всей души благодарны Виктории за бесценную помощь и поддержку! Это первый случай, когда неравнодушные откликаются и долгое время сопровождают бойца в качестве сиделки», - рассказали в Полпредстве.





Военнослужащему из Бурятии Андрею Б. вручили Орден Мужества. Как сообщили в Полпредстве Бурятии в Москве, боец долго находился в зоне спецоперации и во время последнего боя получил тяжёлое ранение - потерял обе руки и зрение.Фото: Полпредство Бурятии в Москве