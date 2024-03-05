Федеральную трассу в Бурятии защитят слоями износа

ФКУ Упрдор «Южный Байкал» планирует выполнить работы по защите верхних слоев дорожных одежд на семи участках федеральной трассы «Байкал» общей протяженностью более 60 км. Как сообщили в пресс-службе учреждения, работы пройдут в Слюдянском районе Иркутской области, а также на территории Кабанского, Мухоршибирского и Тарбагатайского районов Бурятии.«Дорожники устранят дефекты существующего покрытия, фрезеруют изношенный верхний слой и защитят дорогу новым слоем износа. Применение такой технологии позволит обеспечить износостойкость и плотность дорожного покрытия, восстановить его ровность, а также повысит коэффициент сцепления колес автомобильного транспорта. Также в ходе строительно-монтажных работ на всех участках планируются работы по укреплению обочин из щебеночно-песчаной смеси и обеспечению водоотвода с проезжей части. Для повышения уровня безопасности движения специалисты нанесут горизонтальную дорожную разметку», - рассказали в «Южном Байкале».Фото: Упрдор «Южный Байкал»