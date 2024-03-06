Общество 06.03.2024 в 14:43

Сенатор Александр Варфоломеев поздравил женщин Бурятии с наступающим праздником

Дорогие женщины Бурятии! Искренне поздравляю Вас с Международным женским днём!
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Сенатор Александр Варфоломеев поздравил женщин Бурятии с наступающим праздником
8 Марта — это особый праздник, который наполнен теплом и смыслом, добрыми и светлыми чувствами.

В этот торжественный день вы услышите много добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы сердечно ценим вас за вашу поддержку и внимание.

Мы знаем, как много в жизни держится на вас, дорогие наши женщины, на ваших трудах и душевной щедрости.

2024 год объявлен президентом России Годом семьи, подписан указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Наша страна всегда была сильна традициями, одна из которых – крепкие, дружные, любящие семьи. И сегодня необходимо всё это сохранить. Безусловно, роль женщины в этом трудно переоценить. Мы видим, как много сил вы отдаёте заботе о детях, о том, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие.

В настоящее время, когда наши защитники борются за светлое будущее страны, Вы обеспечиваете им крепкую и устойчивую поддержку, мужчины на передовой знают, что дома их ждут, что в них искренне верят. Любовь и забота ощущаются даже сквозь расстояния.

Пусть исполняются все Ваши мечты, а в душе всегда царит весна!

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, позитивного настроения и благополучия!

С праздником вас! С Международным женским днём!

С уважением, Александр Варфоломеев

Фото: russianstock.ru
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