Сенатор Александр Варфоломеев поздравил женщин Бурятии с наступающим праздником

8 Марта — это особый праздник, который наполнен теплом и смыслом, добрыми и светлыми чувствами.В этот торжественный день вы услышите много добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы сердечно ценим вас за вашу поддержку и внимание.Мы знаем, как много в жизни держится на вас, дорогие наши женщины, на ваших трудах и душевной щедрости.2024 год объявлен президентом России Годом семьи, подписан указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Наша страна всегда была сильна традициями, одна из которых – крепкие, дружные, любящие семьи. И сегодня необходимо всё это сохранить. Безусловно, роль женщины в этом трудно переоценить. Мы видим, как много сил вы отдаёте заботе о детях, о том, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие.В настоящее время, когда наши защитники борются за светлое будущее страны, Вы обеспечиваете им крепкую и устойчивую поддержку, мужчины на передовой знают, что дома их ждут, что в них искренне верят. Любовь и забота ощущаются даже сквозь расстояния.Пусть исполняются все Ваши мечты, а в душе всегда царит весна!В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, позитивного настроения и благополучия!С праздником вас! С Международным женским днём!С уважением, Александр ВарфоломеевФото: russianstock.ru