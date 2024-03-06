Общество 06.03.2024 в 17:00

В Бурятии отремонтируют спорткомплекс в селе Новая Брянь

Также Заиграевский район получит грейдер для обслуживания местных дорог
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии отремонтируют спорткомплекс в селе Новая Брянь
5 марта во время рабочей поездки в Заиграевский район глава Бурятии посетил культурно-спортивный центр села Новая Брянь. Алексей Цыденов осмотрел недавно отремонтированный бассейн, спорткомплекс с его залами, раздевалками и жилыми комнатами для спортсменов. В Доме культуры пообщался с населением Заиграевского района и ответил на вопросы.

Здание, которое включает Дом культуры, спортивный комплекс и бассейн «Дельфин» было построено в 1970-х годах. В 2023 году здесь на спонсорские средства Озёрной горнорудной компании была отремонтирована чаша бассейна, который посещают бесплатно все школьники Заиграевского района, участники спецоперации и члены их семей. В спорткомплексе проходят республиканские детские спортивные сборы по волейболу, баскетболу, мини-футболу, вольной борьбе, плаванию, хоккею с мячом, боксу и настольному теннису.

– Замечательный спортивный комплекс, коллектив старается его поддерживать, привлекать как можно больше детей к спортивным занятиям, что сегодня крайне актуально. Требуется ремонт и утепление кровли и окон в универсальном зале спорткомплекса. Сделаем это, поддержим, – сказал глава республики Алексей Цыденов.

Во время встречи с населением были заданы вопросы, касающиеся сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта. Одна из участниц встречи просила решить вопрос нехватки стоматологов.

– В целом по кадрам у нас идёт планомерное решение, теперь уже с учётом послания президента, в котором он сказал, что продолжится программа «Земский доктор», «Земский учитель», а также появится новая программа «Земский работник культуры». Так что вопрос с кадрами будем решать и дальше.

Также был задан вопрос по содержанию дорог. Дороги местного значения требуют постоянного выравнивания, поддержания в порядке, сказал один из участников встречи. Глава Бурятии сообщил, что в этом году Заиграевский район получит грейдер, приобретение которого будет просубсидировано из республиканского бюджета, что позволит лучше и качественнее обслуживать дороги местного значения.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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