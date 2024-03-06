В Улан-Удэ работниц ЛВРЗ поздравили с 8 марта

Шестого марта в актовом зале механического цеха ЛВРЗ прошел концерт, посвященный Международному женскому дню. Поздравить работниц пришли почетные гости, среди которых мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и депутат Народного Хурала Александр Бардунаев.

По традиции, для сотрудниц предприятия устраивают концерт с награждением самых лучших. Женщины признаются: праздник они ждут с нетерпением, ведь всегда получают в этот день сильнейший заряд положительных эмоций.

В адрес прекрасных заводчанок были сказаны добрые, теплые слова и искренние пожелания крепкого здоровья, женского счастья, неиссякаемого оптимизма и солнечного настроения.

С теплыми пожеланиями выступили председатель первичной профсоюзной организации завода Валентин Нарожный, советник директора завода Александр Флусов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам Александр Бурданаев, заместитель председателяя Улан-Удэнского городского совета депутатов Анатолий Белоусов, а также руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.

Советник директора ЛВРЗ Александр Флусов отметил, что заводчане умеют хорошо работать и хорошо отдыхать.

- Поздравляем всех женщин с наступающим 8 марта! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба, - обратился он к собравшимся.

Игорь Шутенков во время обращения с поздравительной речью к собравшимся в зале заводчанкам, отметил, что труд работниц ЛВРЗ неоценим и заслуживает самых высоких похвал.

- Сегодня мы проводим рабочую встречу с руководством завода. Завод находится на пороге инвестиций, они нужны в первую очередь в оборудование, чтобы на завод поступали новые заказы и выполнялся производственный план, а это даст новые рабочие места и хорошие зарплаты. Сегодня руководство завода, профсоюз и сами заводчане устроили для себя праздник. Пользуясь случаем, поздравляю вас, милые женщины, с наступающим праздником. Из более чем 5 тысяч сотрудников на заводе очень много женщин. И ночью, и днем вы трудитесь наравне с мужчинами, при этом заботитесь о семье и доме. Я понимаю, как это тяжело, но несмотря на это, вы всегда выглядите замечательно и прекрасно. И мы завидуем вышей стойкости, выдержке, силе воли и духа. Ваша сила и загадка в потрясающем умении преодолевать все жизненные невзгоды, - сказал мэр.

В рамках праздничного мероприятия наградили лучших сотрудниц.

- Глядя на вас, красивых заводчанок, понимаешь, какая важная миссия перед вами стоит. ЛВРЗ – флагман для развития экономики нашей республики. Труд, который вы вкладываете – это одна из ваших самых больших заслуг, - отметил председатель комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев.

Отличившиеся работницы завода получили благодарственные письма от главы Бурятии и Народного Хурала, почетные грамоты от администрации Улан-Удэ, администрации Железнодорожного района и Горсовета.

Одна из награжденных сотрудниц - машинист крана литейного цеха Тамара Дашиева трудится на заводе уже 20 лет и планирует и дальше оставаться на ЛВРЗ.

- На завод я пришла в 2004 году. Моя работа - это олицетворение мощи и силы. Словами не передать, это нужно почувствовать. Коллеги-мужчины относятся ко мне уважительно. Считаю, что моя сегодняшняя награда оправдана заслуженна. Что мне помогает при такой профессии оставаться женственной и красивой? Это умение радоваться жизни, быть счастливой и улыбаться, - говорит Тамара.

Героинь, подобных Тамаре, на предприятии много. Они работают операторами в цехах, дефектоскопистами, малярами, решают стратегические задачи, подбирают лучшие кадры. И при этом они остаются любящими жёнами и заботливыми матерями.





Фото: "Номер один"