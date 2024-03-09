Общество 09.03.2024 в 08:00

В Бурятии назвали самые популярные имена для детей

У девочек таким стало София, а у мальчиков - Матвей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии назвали самые популярные имена для детей
В 2024 году самым популярным женским именем, которое в Бурятии родители дали своим новорожденным дочерям, стало София. По состоянию на 1 марта текущего года им нарекли 31 девочку.

Среди новорожденных мальчиков республики самым распространенным стало имя Матвей (31).

Касаемо имени София, республика сегодня идет «в ногу» с остальной Россией. С начала текущего года в стране в целом это имя тоже является самым популярным среди новорожденных девочек – 3699.

А вот по именам для родившихся мальчиков Бурятия «не угадала». С начала 2024 года по 1 марта в стране имя Матвей (2864) стояло только на четвертом месте по популярности. Его обогнали Михаил (3777), Александр (3495) и Артем (3339).

Текущий республиканский именной рейтинг, конечно, к концу года может измениться. Но, судя по всему, даже если и изменится, то не очень сильно.

Посмотрим, какое женское имя было самым популярным среди новорожденных девочек Бурятии в прошлые годы. Оказывается, что, например, в 2021 - 2023 гг. это тоже София.

Если говорить о мужских именах, то в республике в эту же трехлетку на первом месте было имя Артем. Но имя Матвей сумело подняться с четвертого места (в 2021 году) до второго (в 2022 - 2023 гг.).

В настоящее время лидирующим пока в республике 31 Матвею наступают «на пятки» 28 Артемов.

Упомянем и самые редкие имена, которые давали в этом году новорожденным Бурятии. Женские – Жасмина, Элеонора, Раджана, Снежана и Нона. Мужские – Аламжи, Эмиль, Дандар, Цырен, Ефим.

Фото: «Номер один»
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