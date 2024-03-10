В Бурятии жилой дом спасли от затопления

Вечером седьмого марта в поселке Потанино Бичурского района в одном из жилых домов из подполья внезапно пошла вода. В доме «поплыл» холодильник, припасенные дрова, а сами хозяева забрались на кровати и стулья.

Между тем, официальный паблик «Бичура-инфо.24/7» сообщает, что «вода была в доме в течение 10-15 минут. Восьмого, девятого марта воды в доме нет».

Также известно, что в доме проживает семья из трех взрослых, детей нет.

Прокуратура Бурятии начала проверку по факту выхода грунтовых вод в селе Потанино Бичурского района.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Хозяйственно-транспортный отдел Бичурского района сообщает о том, что в доме сейчас воды нет, в помещении тепло, топится печка, электричество работает.

На месте работают сотрудники ХТО и грейдер.