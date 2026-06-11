Голосование за героя спецоперации обернулось для читинца миллионными потерями

Мужчина пытался спасти свои накопления и деньги родителей, переводя их на «безопасный счёт». Как сообщает портал ZAB.ru, в мессенджере читинцу пришло сообщение с просьбой проголосовать за участника конкурса «Герой СВО».

Для голосования требовалось авторизоваться через портал Госуслуг по специальной ссылке. После перехода по ссылке патриотически настроенный мужчина получил СМС-уведомление о якобы выгрузке данных из личного кабинета.

В сообщении был указан номер телефона для «сохранения персональных данных», после чего потерпевший позвонил по указанному номеру. Первыми с читинцем связались лжесотрудники Госуслуг, которые подтвердили проблему с безопасностью аккаунта и передали звонок «коллегам из Центробанка». Мужчине сообщили, что его счета и счета родителей находятся под угрозой, и убедили срочно перевести все средства на «защищённый резервный счёт».

Следуя полученным инструкциям, он перевёл мошенникам более 1,2 миллиона рублей. После завершения операций потерпевший удалил всю переписку по совету собеседников. Лишь позже мужчина понял, что стал жертвой мошеннической схемы. По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность, не переходить по подозрительным ссылкам и не выполнять финансовые операции по указанию незнакомцев, представляющихся сотрудниками государственных органов.