Общество 11.06.2026 в 16:17

В Бурятии с родителей подростка и оленевода взыщут миллионы

Это затраты на тушение лесных пожаров, возникших по их вине
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Текст: Карина Перова
В Бурятии с родителей подростка и оленевода взыщут миллионы
Фото: нейросеть

Стали известны подробности крупного лесного пожара в Баунтовском районе Бурятии, на тушение которого было затрачено 5 миллионов рублей. Площадь возгорания составила около 1154 га, сухую траву 7 мая поджег 14-летний подросток.

34 работника авиалесоохраны ликвидировали пожар 9 мая. Общие затраты на тушение составили почти 5 миллионов рублей, из которых 3 миллиона 181 773 руб. составили затраты на аренду вертолета Ми-8.

Родителей несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Поскольку виновник возникновения лесного пожара не достиг совершеннолетия, ответственность за причиненный вред должны нести его родители, к которым подано исковое заявление», - прокомментировали в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Также перед судом за лесной пожар ответит оленевод. Расходы на тушение возгорания превысили 1 миллион 730 тысяч рублей. 10 мая мужчина решил произвести отжиг сухой травы возле оленефермы. Сухостой выгорел, однако на следующий день разгорелся тлевший конский навоз. В результате выгорело 8 га земель, не покрытых лесом. Пожар ликвидировали 10 работников авиалесоохраны.

«Мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Расходы на тушение пожара превысили 1 миллион 730 тысяч рублей, большая часть из которых потрачена на аренду вертолета Ми-8», - сообщили в

По обоим делам проводится подготовка к судебному разбирательству.

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