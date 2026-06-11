Николай Басков пригласил будущую «Мисс Улан-Удэ – 2026» на «Красу России»

Народный артист России Николай Басков обратился к участницам конкурса «Мисс Улан-Удэ – 2026» и пригласил будущую победительницу представить Бурятию на всероссийском конкурсе «Краса России», владельцем которого он является. Певец пожелал конкурсанткам яркого праздника и выразил уверенность, что жюри выберет достойную победительницу, пишет «МК в Бурятии».

«Привет, Улан-Удэ! Хочу поздравить вас с праздником красоты и молодости. И желаю выбрать самую достойную красавицу вашего города. А также я приглашаю на конкурс «Краса России» от моего имени как нового владельца конкурса. Всем победы, удачи и до встречи!», – сказал Басков.

Финал фестиваля красоты и талантов «Мисс Улан-Удэ – 2026» состоится 12 июня на площади Советов. Начало в 17:00, вход свободный (0+). За главный титул поборются 19 участниц. Победительница представит столицу Бурятии на всероссийском конкурсе «Краса России – 2026».