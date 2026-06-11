Власти района Бурятии опровергли вырубку леса

Несколько дней назад в социальных сетях начала распространяться информация о том, что на территории Ошурковского месторождения апатитов началась массовая рубка реликтового леса. Власти района развеяли эти слухи, выступив с официальным обращением.

Заместитель главы Иволгинского района по инфраструктуре Павел Бурлаков заверяет, что все работы проводятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Администрация Иволгинского района сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о якобы массовой вырубке реликтового леса на территории Иволгинского района не является достоверной. Все работы проводятся в соответствии с действующим законодательством РФ и с получением всех разрешительных документов под контролем всех уполномоченных органов Республики Бурятия. В настоящее время работы по вырубке лесных насаждений на территории лесного фонда Иволгинского района не проводятся и не планируются, - говорит Павел Бурлаков.

Представители администрации района просят жителей и представителей общественности ориентироваться на проверенную информацию из официальных источников.

Информацию о массовых вырубках опровергли и в компании «АпатитАгро», которая ведет геологоразведку на Ошурковском месторождении. Из ближайших работ запланирована расчистка территории от поросли и древесно-кустарниковой растительности в рамках этапа опытно-промышленной разработки.

Как рассказывает источник, знакомый с ситуацией, на участках отсутствуют реликтовые деревья и растения: эти земли еще в советские годы получили статус промышленных. Если что-то и росло, то было вырублено в 80-е годы. Вековых сосен в округе не замечено, лес, по сути, редкий и фрагментарный.

Недостоверная информация, получившая распространение, фактически вводит в заблуждение местное население и вызывает необоснованное беспокойство.

Напомним, что российским законодательством предусмотрена ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации. В частности, статья 207.1 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.





Фото: "Номер один"