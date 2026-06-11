Романтик в Улан-Удэ ограбил цветочный магазин

В Советском районе Улан-Удэ полиция задержала 16-летнего грабителя цветочного магазина. Подросток умыкнул из магазина взяв в охапку два огромных букета, а позже подарил их своей девушке. Сумма причинённого ущерба составила 11 тысяч рублей.

Как рассказали в полиции республики, школьник находился в цветочном павильоне в Советском районе и сделал вид, что выбирает букет. Когда флорист отвлеклась, он схватил два букета цветов лежащие на прилавке и резво выбежал из магазина.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнего ранее судимого за кражу жителя Заиграевского района. Подросток уже во всем сознался и частично возместил причинённый материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.

Фото: МВД РБ