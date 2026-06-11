Полпред президента России в ДФО проверил реализацию мастер-плана Улан-Удэ

В рамках рабочей поездки в Республику Бурятия зампред правительства РФ – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заслушал отчет о реализации мастер-план Улан-Удэ и посетил ряд строящихся объектов.

«Моя задача – не ставить оценки о ходе реализации конкретных проектов мастер-плана. Меня интересует в целом процесс преображения Улан-Удэ, Бурятии и всего Дальнего Востока. Мы сейчас с Алексеем Самбуевичем Цыденовым обсуждали, например, основы буддизма. Наша страна состоит из разных национальностей, разных религий, но мы вместе, и это очень важно», – сказал Юрий Трутнев.

Мастер-план Улан-Удэ утвержден правительством России в июле 2024 года по поручению президента России Владимира Путина и при непосредственной поддержке Юрия Трутнева. Стратегический документ включает более 30 мероприятий.

«Реализация мастер-плана Улан-Удэ является для Бурятии важным стратегическим комплексом мероприятий. В начале года, на традиционных «январских слушаниях» под председательством Юрия Петровича Трутнева реализация мастер-плана Улан-Удэ по качеству и темпам была признана лучшей. Это очень высокая оценка, и я благодарен Юрию Петровичу за всестороннюю поддержку наших республиканских проектов. В конечном итоге они несут пользу людям, живущим в Бурятии. Это и подъем экономики, и развитие туризма, и развитие креативных индустрий, и в целом повышение комфорта жизни наших граждан», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Полпред ознакомился со строительством Национального музея. Сейчас строительная готовность здания составляет 60%. Средства на его возведение выделены по линии Минвостокразвития РФ по программе «Дальневосточная концессия» и из федеральной казны в виде гранта. Национальный музей находится на острове Счастье, в месте слияния рек Уда и Селенга. Площадь пятиэтажного здания составит 15,8 тыс. кв. м. Музей спроектирован в виде четырех символических лепестков лотоса и бурятского национального головного убора. Внутри музея будут выставочные залы, детские и реставрационные центры, хранилища фондов, а также кафе и другие помещения. Отличительной чертой станет оригинальная входная группа – пять молитвенных барабанов (хурдэ), расположенных друг над другом. Сейчас на объекте производятся работы по утеплению фасада, ведутся работы по кровле.

Кроме того, Юрий Трутнев осмотрел школу на 760 учащихся, строящуюся по концессионному соглашению с ООО «ПроШкола №63» в рамках национального проекта «Образование». Здание общей площадью 18 тыс. кв. метров состоит из корпусов разной этажности – два и три этажа. В здании четыре учебных блока, связанных между собой переходами. На объекте ведутся монтаж слаботочных систем, сантехнические и отделочные работы, идет монтаж плоской кровли и водосборной системы, устройство тротуаров и дорог. Строительная готовность составляет 59,5%. Сдать объект планируется в третьем квартале этого года.