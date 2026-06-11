В Бурятии задержали мужчину с мешками омуля

В Иволгинском районе Бурятии полицейские задержали мужчину за незаконный оборот омуля. Его автомобиль остановили для проверки и в багажнике нашли мешки, в которых находилось более 70 рыбных тушек.

- Мужчина знал, что данный вид относится к ценным биологическим ресурсам, осознавал незаконность своих действий и уже дал признательные показания. Рыбу изъяли и завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», - рассказали в полиции республики.

Фото: МВД РБ