Общество 11.06.2026 в 15:04

В Бурятии задержали мужчину с мешками омуля

70 хвостов он перевозил в багажнике машине
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии задержали мужчину с мешками омуля

В Иволгинском районе Бурятии полицейские задержали мужчину за незаконный оборот омуля. Его автомобиль остановили для проверки и в багажнике нашли мешки, в которых находилось более 70 рыбных тушек.

- Мужчина знал, что данный вид относится к ценным биологическим ресурсам, осознавал незаконность своих действий и уже дал признательные показания. Рыбу изъяли и завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», - рассказали в полиции республики.

Фото: МВД РБ

Теги
омуль

Все новости

Голосование за героя спецоперации обернулось для читинца миллионными потерями
11.06.2026 в 15:50
Подростка, выстрелившего из лука в прохожего, привлекли к уголовной ответственности
11.06.2026 в 15:39
Николай Басков пригласил будущую «Мисс Улан-Удэ – 2026» на «Красу России»
11.06.2026 в 15:29
Романтик в Улан-Удэ ограбил цветочный магазин
11.06.2026 в 15:18
В Бурятии задержали мужчину с мешками омуля
11.06.2026 в 15:04
Полпред президента России в ДФО проверил реализацию мастер-плана Улан-Удэ
11.06.2026 в 15:00
Монголия нарастила экспорт на 57%
11.06.2026 в 14:46
В Улан-Удэ поступили новые автобусы
11.06.2026 в 14:44
В Бурятии трем матерям выплатили 540 тысяч рублей
11.06.2026 в 14:38
В День России в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел
11.06.2026 в 13:26
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
Голосование за героя спецоперации обернулось для читинца миллионными потерями
Забайкалец лишился более 1,2 млн рублей, поверив лжесотрудникам Госуслуг и Центробанка
11.06.2026 в 15:50
Подростка, выстрелившего из лука в прохожего, привлекли к уголовной ответственности
В Забайкалье детская забава обернулась тяжкой статьей о покушении на убийство
11.06.2026 в 15:39
Николай Басков пригласил будущую «Мисс Улан-Удэ – 2026» на «Красу России»
Главную красавицу выберут на Дне города
11.06.2026 в 15:29
Романтик в Улан-Удэ ограбил цветочный магазин
Подросток сбежал с двумя букетами цветов
11.06.2026 в 15:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru