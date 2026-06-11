Общество 11.06.2026 в 15:04
В Бурятии задержали мужчину с мешками омуля
70 хвостов он перевозил в багажнике машине
Текст: Елена Кокорина
В Иволгинском районе Бурятии полицейские задержали мужчину за незаконный оборот омуля. Его автомобиль остановили для проверки и в багажнике нашли мешки, в которых находилось более 70 рыбных тушек.
- Мужчина знал, что данный вид относится к ценным биологическим ресурсам, осознавал незаконность своих действий и уже дал признательные показания. Рыбу изъяли и завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», - рассказали в полиции республики.
Фото: МВД РБ
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