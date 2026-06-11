Дети мечтают обрести семью

«Чужих детей не бывает» — фраза, ставшая банальной от частого употребления. Но если вдуматься, это — истина. Если в вашем сердце живет нерастраченная нежность, если в вашем доме есть свободное место за обеденным столом, если вы чувствуете в себе силы разделить свою жизнь с тем, кто ждет этого больше всего на свете, — сделайте шаг. Позвоните или обратитесь в Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Там вам расскажут о детях, которые засыпают с мыслью: «Может быть, завтра за мной придут». Станьте для кого-то этим «завтра». Станьте семьей.

Никита, 15 лет

Никита — спокойный, уравновешенный и доброжелательный ребёнок. Он предпочитает тихие, сосредоточенные занятия, не стремится к лидерству и избегает шумных компаний.

Отличается высокой степенью добросовестности, ответственности и исполнительности. Всегда готов откликнуться на просьбу воспитателя, с удовольствием участвует в организации быта центра, охотно берётся за поручения. Выполняет работу старательно, аккуратно и методично, демонстрируя самостоятельность и не требуя постоянного контроля со стороны взрослых.

В общении со сверстниками проявляет себя как вежливый, тактичный и неконфликтный мальчик. Поддерживает ровные, дружеские отношения, пользуется заслуженным уважением благодаря своей надёжности и неизменной готовности прийти на помощь товарищам.

Анкета Никиты: https://усыновите.рф/children/7taae-ig8x

Роман, 13 лет

Роман — общительный, открытый и дружелюбный ребёнок. Он легко устанавливает контакт как со сверстниками, так и со взрослыми, благодаря развитому чувству юмора и неизменно позитивному настрою. В коллективе пользуется заслуженным уважением, часто выступает инициатором совместных игр и мероприятий, умеет сплотить команду вокруг общей идеи.

Активно участвует в жизни класса и школы, не боится брать на себя ответственность за результат. Проявляет живой интерес к учёбе, особенно успешен в предметах, требующих командной работы или творческого подхода. Отличается честностью, отзывчивостью и готовностью прийти на помощь товарищам, что делает его надежным другом.

Анкета Романа: https://усыновите.рф/children/7t3yu-6v40

Вера, 15 лет

Вера - общительная, энергичная и инициативная девочка, обладающая выраженными лидерскими качествами. Легко устанавливает контакт с окружающими, всегда открыта к диалогу, сотрудничеству и новым знакомствам.

Принимает самое активное участие в жизни центра, успешно проявляя себя как в творческой, так и в спортивной деятельности. Она регулярно участвует в конкурсах, соревнованиях и общественных акциях, не боясь брать на себя ответственность за результат. Часто выступает организатором коллективных дел, демонстрируя отличные навыки планирования и умение сплотить команду.

Отличается доброжелательностью, отзывчивостью и высоким уровнем эмпатии. Вера умеет вдохновлять сверстников своим примером, мотивировать их на достижение общих целей. Её неизменный позитивный настрой, трудолюбие и готовность прийти на помощь делают её одной из самых заметных и уважаемых участниц всех мероприятий

Анкета Веры: https://усыновите.рф/children/7sxna-zb5s

Возможные формы устройства детей: усыновление, опека, попечительство

Телефон для консультации будущих родителей:

Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 8(3012) 44-75-84 (г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а).

Ознакомиться со сведениями о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, Республики Бурятия, Вы можете на федеральных сайтах: «Федеральный банк данных о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» по ссылке http://www.usynovite.ru//, «Усыновление в России» по ссылке: http://усыновите.рф/ на официальном сайте Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия по ссылке: https://egov-buryatia.ru/minsoc/projects/about_the_projects/bank-dannykh-detey/ - вкладка «Каждому ребенку нужна семья!»