В Улан-Удэ закрылся магазин Gloria Jeans на фоне масштабных изменений в компании

В Улан-Удэ закрылся магазин Gloria Jeans на улице Корабельная, 41. Об этом сообщается в геоинформационной системе 2ГИС. Пока еще функционируют две точки сети в ТРЦ «Форум» и ТРЦ People’s Park.

Крупнейший российский производитель и ритейлер одежды перевел головной офис из Москвы в Дубай. Как пишет Shopper’s, решение принял владелец бизнеса Владимир Мельников. По словам представителей компании, перенос офиса связан с повышением эффективности управления производством и закупками материалов в Китае. При этом московский офис продолжит работу в качестве регионального центра поддержки розничной сети в России.

В настоящее время в дубайском офисе работают около 100–120 сотрудников, часть которых переехала из России. Ранее, в январе 2026 года, Gloria Jeans объявила о закрытии всех своих швейных фабрик в России и увольнениях персонала. Владимир Мельников объяснил это решение нерентабельностью производства из-за нехватки специалистов и отсутствия современных технологий.