Общество 11.06.2026 в 15:39

Подростка, выстрелившего из лука в прохожего, привлекли к уголовной ответственности

В Забайкалье детская забава обернулась тяжкой статьей о покушении на убийство
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Текст: Иван Иванов
Подростка, выстрелившего из лука в прохожего, привлекли к уголовной ответственности
Фото: нейросеть

Как сообщается в телеграм-канале Следственного управления СКР по Забайкальскому краю, в отношении несовершеннолетнего, совершившего покушение на убийство из хулиганских побуждений, заведено дело и недавно завершено расследование. Дело вел Черновский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Забайкальскому краю.

16 августа 2025 года в городе Чите несовершеннолетний, находясь дома и руководствуясь хулиганскими мотивами, используя лук и стрелы, произвел выстрел в сторону прохожего, который находился на улице. Он, владея навыками стрельбы из лука, причинил пострадавшему проникающе-колотую рану груди, что повлекло тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Вину в содеянном подросток не признал, однако следствие собрали достаточные доказательства его причастности к совершению преступления. В ходе расследования из его жилища изъяли лук и стрелы, было проведено более 20 экспертиз, включая генотипоскопические, судебно-медицинские, психолого-психиатрические и ситуационные исследования, а также следственные эксперименты с участием криминалистов.

По результатам собрана достаточно доказательственной базы, после чего уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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