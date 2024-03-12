Статус малоимущей семьи

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, как встать на учет как малообеспеченная семья?»

Анастасия К.

Семьи и одинокие люди, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, могут рассчитывать на льготы. Это детские пособия, субсидии на оплату ЖКУ, а также адресная помощь. Чтобы все это получить, нужно официально подтвердить статус малоимущих. Для этого подайте заявление в орган соцзащиты или в МФЦ по месту жительства лично или онлайн.

К нему приложите:

- паспорта членов семьи (или только свой, если ее нет);

- свидетельство о браке, рождении детей и другие документы о семейном положении;

- справку о составе семьи или выписку из домовой книги;

- справки о зарплате и других доходах за последние 3 месяца, в том числе о соцвыплатах, пособиях и пенсиях.

У вас могут попросить и другие документы. Подробнее вам расскажут в местном органе соцзащиты. Это могут быть, например, документы на землю, гараж, транспортное средство.

Если семья соответствует всем требованиям, вам выдадут справку, подтверждающую статус малоимущих. И уже с ней вы можете получить льготы.