Общество 12.03.2024 в 16:28
В Улан-Удэ предупредили об ухудшении погоды
Из-за смещения циклона в Бурятии прогнозируют снег и сильный ветер
Текст: Андрей Константинов
14 марта смещение циклона вызовет в Бурятии снег различной интенсивности, усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в мэрии Улан-Удэ со ссылкой на синоптиков.
14 марта в Улан-Удэ осадков не ожидается. Ветер ночью слабый, днем восточный 7-12 м/с. Температура ночью -9,-11, днем +4, +6.
15 марта в Улан-Удэ ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью -3,-5, днем около 0.
16 марта в Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -12,-14, днем около 0.
Фото: «Номер один»
14 марта в Улан-Удэ осадков не ожидается. Ветер ночью слабый, днем восточный 7-12 м/с. Температура ночью -9,-11, днем +4, +6.
15 марта в Улан-Удэ ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью -3,-5, днем около 0.
16 марта в Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -12,-14, днем около 0.
Фото: «Номер один»
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