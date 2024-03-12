В Улан-Удэ предупредили об ухудшении погоды

14 марта смещение циклона вызовет в Бурятии снег различной интенсивности, усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в мэрии Улан-Удэ со ссылкой на синоптиков.14 марта в Улан-Удэ осадков не ожидается. Ветер ночью слабый, днем восточный 7-12 м/с. Температура ночью -9,-11, днем +4, +6.15 марта в Улан-Удэ ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью -3,-5, днем около 0.16 марта в Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -12,-14, днем около 0.Фото: «Номер один»