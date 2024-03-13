Госстройжилндзор обнародовал разгромную информацию о застройщиках Бурятии

Застройщики Бурятии при строительстве заменяют материалы и некоторые виды работ для удешевления проектов. Изменения в проектную документацию вносятся лишь перед сдачей объектов, при этом цена по договору не снижается. Заблаговременно, в установленные сроки, эта информация не доводится до граждан - участников долевого строительства. Такие выводы сделал Госстройжилнадзор Бурятии после анализа полученной информации. Ряд застройщиков получил предостережения от ведомства, а дольщикам Госстройжилндзор рекомендует отстаивать свои права в суде.Как сообщил Госстройжилндзор со ссылкой на данные Бурятстата, в 2020-2024 годах на первичном рынке недвижимости Бурятии наблюдается значительный рост цены квадратного метра жилых (нежилых) помещений. Однако, анализ уровня «цена–качество» показывает значительное отставание качества построенного жилья от галопирующего роста его стоимости.«Госстройжилнадзором по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований объявлены предостережения ООО СЗ «Строй Гарант», ООО СЗ «Бест Плюс», ООО СЗ «Бургражданстрой», ООО СЗ «СмитИнвест», ООО СЗ «СмитИнвест+», ООО СЗ «ИДК», ООО СЗ «Дюпон-Инвест». У этих застройщиков выявлены фактические изменения, которые вносятся непосредственно перед получением заключения о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации. В единой информационной системе жилищного строительства сведения об изменениях в проектную документацию отсутствуют. Изменения носят характер замены материалов, а также исключение из проекта некоторых видов работ, направленных на удешевление проекта. При этом цена помещений по договору не меняется. Дольщики, рассчитывая на вполне определенные условия, получают помещение иного уровня. Заблаговременно об изменениях застройщики их не уведомляют и данные в единую систему не вносят», - рассказали в ведомстве.Как отметили в Госстройжилнадзоре, такими недобросовестными действиями застройщики вводят в заблуждение участников долевого строительства.«Если выявлены существенные нарушения, участник долевого строительства вправе отказаться от подписания передаточного акта и предъявить требование о безвозмездном устранении выявленных недостатков. Застройщик обязан устранить эти недостатки в срок не более 60 календарных дней со дня составления акта осмотра. Если застройщик уклоняется от своих обязательств, восстановление прав дольщиков может быть рассмотрено в суде. Считаю необходимым развивать институт специалистов-экспертов в республике, чтобы повысить качество строящегося жилья», - подчеркнул руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.Фото: «Номер один»