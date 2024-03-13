Сотрудников УФСИН Бурятии поздравили с профессиональным праздником

Также поздравили сотрудников УФСИН зампред правительства Бурятии Иван Альхеев, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО по Бурятии Сергей Ромахин, прокурор республики Михаил Филичев и другие.





После официальной части для гостей праздника состоялся концерт. На нём выступили сотрудники службы исполнения наказаний, хор ветеранов УИС «Отрада» и творческие коллективы города Улан-Удэ.





В Улан-Удэ в КТЦ «Феникс» торжественно отметили 145-летие уголовно-исполнительной системы России. На праздник собрались сотрудники и ветераны УФСИН Бурятии.Начальник управления Сергей Кудрявцев поздравил личный состав с профессиональным праздником и поблагодарил за их работу. Он отметил значительный вклад ветеранов службы в развитие территориального органа и выразил благодарность правительству Бурятии, общественным организациям-партнёрам, госучреждениям за плодотворное сотрудничество.Наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам вручили награды и почётные грамоты от ФСИН России, а также от разных госучреждений Бурятии.Также для гостей в фойе концертно-театрального центра работала историческая фотовыставка и выставка готовой продукции производственного сектора уголовно-исполнительной системы региона.Фото: УФСИН по РБ