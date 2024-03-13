Общество 13.03.2024 в 12:46

Сотрудников УФСИН Бурятии поздравили с профессиональным праздником

Лучшим сотрудникам и ветеранам вручили награды и почётные грамоты
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сотрудников УФСИН Бурятии поздравили с профессиональным праздником
В Улан-Удэ в КТЦ «Феникс» торжественно отметили 145-летие уголовно-исполнительной системы России. На праздник собрались сотрудники и ветераны УФСИН Бурятии.

Начальник управления Сергей Кудрявцев поздравил личный состав с профессиональным праздником и поблагодарил за их работу. Он отметил значительный вклад ветеранов службы в развитие территориального органа и выразил благодарность правительству Бурятии, общественным организациям-партнёрам, госучреждениям за плодотворное сотрудничество.

Также поздравили сотрудников УФСИН зампред правительства Бурятии Иван Альхеев, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО по Бурятии Сергей Ромахин, прокурор республики Михаил Филичев и другие.


Наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам вручили награды и почётные грамоты от ФСИН России, а также от разных госучреждений Бурятии.

После официальной части для гостей праздника состоялся концерт. На нём выступили сотрудники службы исполнения наказаний, хор ветеранов УИС «Отрада» и творческие коллективы города Улан-Удэ.


Также для гостей в фойе концертно-театрального центра работала историческая фотовыставка и выставка готовой продукции производственного сектора уголовно-исполнительной системы региона.

Фото: УФСИН по РБ
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