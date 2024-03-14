Общество 14.03.2024 в 12:29

Улан-Батор разобьют на 42 зоны

Это облегчит жителям получение госуслуг
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Текст: Чингис Шоноев
Улан-Батор разобьют на 42 зоны
Новая планировка столицы Монголии предусматривает разделение города на 42 зоны, чтобы жители могли получать госуслуги в 15-20 минутах езды от места проживания. Об этом сообщил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

«Дорожные пробки в Улан-Баторе вызваны тем, что более 50 государственных организаций сосредоточены на 86 гектарах вокруг малой кольцевой развязки в центре города. Его разобьют на 42 зоны, чтобы горожане не ездили в центр или районные управления, а получали государственные и социальные услуги в пределах 15-20 минут от дома. «Двадцатиминутный город» из Улан-Батора будет создан в соответствии с политикой регионального развития», – сказал глава монгольского правительства.

Он добавил, что у властей страны нет другого выбора кроме законодательного расширения полномочий местного самоуправления, чтобы проводить политику децентрализации в рамках обеспечения баланса между городом и селом. Для этого понадобятся комплексная реформа столичных структур и правовые изменения для разбивки районов Улан-Батора на 42 зоны.  

«За последние 30 лет более половины населения Монголии сконцентрировалось в столице.  Возникло множество проблем с дорожными пробками, смогом и мусором, которые связаны с неправильной плановой политикой и бездействием предыдущего руководства Улан-Батора», – отметил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Фото: «Номер один»
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