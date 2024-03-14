Волонтёры-медики будут помогать врачам на выездах в районы

Волонтёры-медики в Бурятии будут помогать врачам на выездах в районы. Это проводится в рамках всероссийского проекта под названием #ДоброВСело. Проект стартовал в феврале, продлится до конца этого года.Главная цель проекта – повысить доступность медицинской помощи и медицинской грамотности населения в отдалённых районах.- Волонтёры-медики будут выезжать в фельдшерско-акушерские пункты и помогать врачам в проведении диагностических осмотров населения. Также они окажут помощь по благоустройству территории фельдшерско-акушерских пунктов, - рассказали в минздраве республики.Так, уже в ближайшее время состоятся выезды волонтёров в Кяхтинском районе. Волонтёры-медики Кяхтинского филиала Байкальского медколледжа посетят ФАП в поселке Слобода 15 марта и ФАП села Хоронхой 21 марта.Проект #ДоброВСело проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».Фото: «Номер один»