Происшествия 14.05.2024 в 11:49

В Бурятии сельчанин обворовал пустующий дом

Добычей злоумышленника стал телевизор, который он сдал в скупку
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельчанин обворовал пустующий дом
В полицию Иволгинского района с заявлением о краже обратилась 64-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в ее частный дом в селе Нижняя Иволга проник неизвестный и похитил телевизор. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

При этом сама женщина уже около года проживает у дочери в Улан-Удэ, а в свой частный дом приезжала лишь изредка, чтобы проверить приусадебный участок и имущество.

«Эксперт-криминалист районного отдела полиции обнаружил на месте происшествия следы предполагаемого злоумышленника. Им оказался 34-летний мужчина, проживающий неподалеку. Его задержали оперативники уголовного розыска», - рассказали в МВД Бурятии.

Как выяснилось, мужчина проник в частный дом в начале мая, заметив, что там никто не живет. Он разбил окно на веранде, при этом порезался. Сельчанин перевернул весь дом, но из ценного в жилище был лишь телевизор, который он похитил и сдал в скупку. Вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь и продукты.

«Гражданин ранее судим за кражу и грабеж, не работает. Похищенное имущество изъято полицейскими и возращено хозяйке. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.

Фото: «Номер один»
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