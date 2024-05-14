Происшествия 14.05.2024 в 12:10

В Улан-Удэ задержали мужчину с синтетическим наркотиком

При проверке документов он сам сознался в наличии у него запрещенки
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ задержали мужчину с синтетическим наркотиком

Вечером 13 мая при патрулировании Октябрьского района экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил мужчину, при виде служебного автомобиля, резко свернувшего в гаражи.

Остановив его для проверки документов и установления личности, росгвардейцы обратили внимание, что гражданин сильно нервничает. На вопрос, имеется ли у него при себе что-либо запрещенное, мужчина ответил утвердительно и вытащил из левого рукава свитера целлофановый пакетик с белым порошком. При этом горожанин заверил, что приобрел пакетик исключительно для личного употребления.

Как сообщили в Росгвардии республики, задержанного, ранее судимого 41-летнего улан-удэнца, доставили в отдел полиции. По результатам исследования белый порошок оказался наркотиком синтетического происхождения, имеющим название «мефедрон». По факту незаконного оборота наркотического вещества возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии

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