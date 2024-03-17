Эликсир бесстрашия

- Растительные компоненты из уникального по содержанию и разнообразию дикорастущего сырья Республики Бурятия планируем получать с применением запатентованных технологий, позволяющих максимально сохранить их свойства и биологическую ценность. В результате компоненты будут характеризоваться новыми улучшенными свойствами и обладать направленным действием, - пояснила заведующая кафедрой «Технологические машины и оборудование. Агроинженерия», кандидат технических наук Татьяна Котова.





Российский научный фонд, занимающийся грантовой поддержкой исследований, поддержал заявку ученых ВСГУТУ на инновационное изобретение. Сейчас они занимаются разработкой сухих напитков для людей, находящихся в экстремальных условиях, в первую очередь для участников СВО.На территории нашей республики произрастает свыше 2 тыс. видов целебных растений. Из них многие заготавливаются для фарминдустрии и успешно применяются в медицине, а также в пищевой и косметической промышленности.Дикоросы Бурятии известны своими омолаживающими свойствами, какие-то оказывают преимущественно противовоспалительный эффект и т. д. В целом среди ученых бытует мнение, что сегодня наиболее популярны среди потребителей препараты двух видов: от ожирения и для потенции. С недавних пор список самых актуальных запросов пополнился на еще один пункт – средством от стресса.- Состояние стресса - это бич современного общества. Тенденция на препараты, повышающие иммунитет и устойчивость к стрессовым ситуациям, начала развиваться после пандемии COVID-19 и только усилилась за последнее время. Сейчас люди сталкиваются с большим количеством информации, поступающей из разных источников. Зачастую она оказывает серьезное психологическое давление. Мы обратили внимание на эту проблему и решили изобрести то, что будет способствовать адаптации организма человека к экстремальным условиям, - рассказала директор Института пищевой инженерии и биотехнологии, кандидат технических наук Анна Щекотова.В начале марта группа ученых получила ответ от Российского научного фонда, который поддержал разработку метода получения антистрессовых смесей. На исследование выделили два года, но девушки-ученые уверяют, что справятся намного быстрее.- Ценность нашей работы заключается в том, что мы задействуем комплексную переработку сырья как растительного происхождения, так и животного. Получаемые нами напитки будут обладать адаптогенными свойствами, то есть способствуют повышению резистентности организма к интенсивным физическим и нервно-психическим нагрузкам, улучшению его работоспособности, - объяснила руководитель малой научной группы, профессор кафедры «Биотехнология» Светлана Лебедева.В научном исследовании задействовано сразу несколько кафедр ВСГУТУ: «Технологические машины и оборудование. Агроинженерия», «Технология продуктов животного происхождения. Товароведение» и «Биотехнология». В малую научную группу также входят студенты Института пищевой инженерии и биотехнологии, которые принимают непосредственное участие в разработке сухих напитков.- Мы давно наблюдаем за успехами друг друга и в определенный момент увидели возможность объединения наших исследований. После чего решили организовать межкафедральный проект. Вместе мы создадим полноценный продукт, - сказала Анна Щекотова.Для получения сухих напитков ученые планируют использовать несколько ингредиентов растительного и животного происхождения.Добавление в состав напитка сухой молочной сыворотки или продуктов ее переработки позволит получить многокомпонентный продукт с повышенной биологической ценностью и сниженной аллергенностью. Предлагаемый проект позволит решить проблему использования вторичных молочных отходов, реализовать принципы безотходных технологий на молочных предприятиях и исключить загрязнение окружающей среды.Сейчас ученые исследуют несколько растительных экстрактов, полученных по уникальной технологии, разработанной также во ВСГУТУ. Среди образцов можно встретить порошки чабреца, облепихи, смородины, мелиссы, имбиря, шиповника и т. д. По итогу грантового исследования будет представлено несколько замиксованных версий. Однако эффективность напитков от стресса еще предстоит доказать.Практически в каждом исследовании фигурируют эксперименты на лабораторных животных. В данном случае без них тоже не обойдется. Первыми дегустаторами натурального адаптогенного напитка станут мыши, на них проверят действие отдельных компонентов исследуемых препаратов. Так, ученые проверят, насколько хорошо новый напиток работает на мышах или крысах в условиях холодового стресса. Они будут наблюдать, как изменится активность животных, их уровень тревожности и выносливость после того, как им введут в рацион этот напиток.- Все манипуляции с животными будут проведены в соответствии с международными морально-этическими нормами, - отметила Светлана Лебедева.Экспериментальных животных разделят на три группы: А, Б, В. С первой группой манипуляции целенаправленно не станут проводиться. Эта группа будет считаться эталонной. Группы Б и В ученые подвергнут состоянию стресса. В ходе эксперимента группа Б получит при помощи специальных зондов исследуемые препараты, а группа В останется бороться с состоянием стресса своими силами. Так эксперимент продемонстрирует, насколько сухие напитки помогают животным в экстремальных условиях.Изобретатели не скрывают, что неофициально опробуют свои открытия на себе.- В наших водорастворимых компонентах будущего напитка содержатся белки, углеводы, витамины, минералы и антиоксиданты, которые очень полезны для организма. Мы всегда пробуем на себе наши работы, потому что взаимодействуем с натуральным сырьем. Порой даже захочется газировки какой-нибудь, а вместо нее отдаешь предпочтение нашим напиткам. Ведь это намного лучше, чем травить себя химией. Отмечу, что организм реагирует хорошо, тревожность действительно идет на спад. Настроение улучшается, усиливается иммунитет, - поделилась Татьяна Котова.В гранте указано, что сухие напитки предназначены для людей, находящихся в экстремальных условиях. Например, в зоне проведения специальной военной операции. Но в действительности спектр использования адаптогенных напитков намного шире.- Разрабатываемые сухие напитки предназначены для людей, находящихся в экстремальных условиях, в первую очередь для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Но они предназначены и для людей, вид деятельности которых связан с большими физическими и психоэмоциональными нагрузками: спортсмены, шахтеры, строители, альпинисты, студенты, школьники и другие, а также в период восстановления после бактериальных и вирусных заболеваний, в том числе пережитой коронавирусной инфекции, - отметила Татьяна Котова.Ограничения по возрасту в приеме напитков отсутствуют. Единственное, в плане противопоказаний стоит отметить, что напитки могут не подойти тем, кто страдает индивидуальной непереносимостью от лактозы и отдельных растительных компонентов.- Нам предстоит провести еще целый ряд опытов. Будет создана дегустационная группа. По итогу мы представим лучший состав напитка, который будет состоять из функциональных растительных экстрактов и продуктов переработки молочной сыворотки. Для нас самое главное - получить напиток для победителей, который снизит тревожность и будет обладать максимальным адаптогенным действием. Еще важно то, что конечный продукт будет представлен в сухом виде, удобном для использования и транспортирования. Это сделано специально для того, чтобы смеси не портились при транспортировке на дальнее расстояние. Получатель сможет просто разбавить их водой и принять, - подытожила научная группа.Коллектив ученых планирует, что их напитки станут общедоступными. Чтобы как можно больше людей могли справиться с избыточным стрессом и привести себя и свое самочувствие в норму. И неважно, где ты находишься: в зоне боевых действий или у себя дома. Инноваторы планируют получить разрешительную документацию на разработанный напиток для его реализации в торговых сетях. Не исключено, что со временем «порошковый антистресс» можно будет приобрести в магазинах шаговой доступности и даже на маркетплейсах.Фото: «Номер один»