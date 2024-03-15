В Бурятии бабушка отмечает 100-летний юбилей в доме-интернате

Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает жительница Курумканского района Очирма Бадмаевна Кушеева (Базарова). Как рассказывают в минсоцзащиты Бурятии, ее вековая история жизни полна воспоминаний: есть и моменты радости, и времена, когда, чтобы выжить, приходилось собирать всю силу духа.

Родилась Очирма Бадмаевна в маленькой деревне Хилгана Баргузинского района в семье Базарова Бадмы и Ухибеевой Должид младшей из шестерых детей. Обучаясь в Хилганайской начальной школе.

Трудовой путь Очирма Бадмаевна начала в колхозе им. Сталина на полевых работах, а во время Великой Отечественной войны работала уже оператором отделения Госбанка в с. Курумкан. После войны переехала в Улан-Удэ, где трудилась счетоводом в Буркоопсоюзе.

«Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, труженица тыла, прошла через множество трудностей и испытаний, но никогда не теряла надежду и веру в лучшее. Благодаря упорному труду Очирма Бадмаевна была признана ударником коммунистического труда, советником финансового банка 2-го ранга»,



- пишут о ней.



Ее семейная жизнь с Бимбой Гатаповичем Кушеевым, с которым прожила в браке с 1950 года, была полна взаимопонимания, любви и поддержки. Вместе с мужем они воспитали дочь, которая, к сожалению, рано ушла из жизни.

Как отмечают в минсоцзащиты республики, сегодня Очирма Бадмаевна окружена заботой и вниманием, проживает в Курумканском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Она своим примером показывает, что никогда не поздно радоваться жизни и стремиться к новым вершинам.