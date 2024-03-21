Бесплатные лекарства для людей, страдающих диабетом

Вопрос: «Мне поставили диагноз «сахарный диабет». На какие бесплатные лекарства я имею право?»

Анна Романовна О.

Россияне с сахарным диабетом могут получить медикаменты бесплатно, в том числе глюкометры, тест-полоски и инсулиновые шприцы.

Чтобы их выписали, нужно обратиться к терапевту или профильному специалисту в поликлинике, которая принимает по ОМС. Возьмите с собой результаты анализов, подтверждающие диагноз. Дальше врач выдаст вам рецепт.

Бесплатные лекарства и лечение пациенты получают благодаря федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом». По нему в регионах открывают и модернизируют эндокринологические центры, закупают оборудование для диагностики в сельские больницы и не только.

Также люди, страдающие диабетом, имеют право на получение:

- возможности бесплатно обследовать органы эндокринной системы;

- диагностических средств;

- пенсионной выплаты (зависит от группы инвалидности);

- жизненно важных медицинских препаратов;

- увеличенного на 16 дней декретного отпуска;

- освобождения от службы в армии.

- 50% скидки на оплату за ком. услуг (если есть инвалидность);

- лечения в профилактории курортного типа и пр.