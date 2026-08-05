Общество 05.08.2026 в 16:11

В селе Бурятии пенсионер вспомнил молодость и угнал велик

Кража закончилась для него очередным уголовным делом
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Текст: Елена Кокорина
В селе Бурятии пенсионер вспомнил молодость и угнал велик

Как говорится опыт не пропьёшь, и ранее судимый пенсионер из Тункинского района Бурятии вновь оказался фигурантом уголовного дела. В этот раз подвыпивший и ранее судимый пожилой мужчина оказался велоугонщиком, потому что уехал на чужом велике.Незадолго до этого 18-летний парень опрометчиво оставил его у подъезда.

Как рассказали в полиции республики, молодой человек приехал к другу, чтобы помочь с ремонтом. Свой велосипед он оставил на улице у входа в подъезд.

Чуть позже мимо проходил не совсем трезвый 66-летний местный житель. Недолго думая он сел на велосипед и уехал, а позже спрятал его у родственников, так как решил оставить себе.

Преступление раскрыл местный участковый полиции. Подозреваемый оказался ранее судимым за нарушение неприкосновенности жилища и незаконную рубку леса. В полиции завели уголовное дело. Велосипед у дедушки изъяли и вернули владельцу.

Фото: нейросеть

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