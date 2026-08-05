Общество 05.08.2026 в 16:46

Судебные приставы спасли читинца от верной смерти

Когда они задержали должника, ему понадобилась срочная операция
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Текст: Иван Иванов
Судебные приставы спасли читинца от верной смерти
Фото: пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю

Судебные приставы случайно задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Но вместо камеры ему сначала пришлось отправиться на операционный стол.

Как сообщает портал «Чита.ру», судебные приставы выехали на принудительный привод одного должника в суд, однако во дворе многоэтажного дома случайно заметили другого человека, которого разыскивали по уголовному делу о краже.

Мужчину задержали без сопротивления. Однако по дороге он пожаловался на сильную боль в ноге. Приставы решили не игнорировать жалобы и доставили задержанного в больницу. Там врачи диагностировали у него флегмону — опасное гнойное воспаление тканей. Пациенту экстренно провели операцию, благодаря которой медикам удалось сохранить ему ногу.

Получилась редкая история, когда случайная встреча с судебными приставами закончилась не только задержанием, но и, возможно, спасением здоровья. Иногда судьба действительно приводит туда, куда сам бы точно не пошел.

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