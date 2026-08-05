Улан-удэнец спустя 9 лет предстанет перед судом за смертельное избиение знакомого

Житель Улан-Удэ предстанет перед судом за смертельное избиение знакомого, совершенное почти 9 лет назад. Следователи СК завершили расследование уголовного дела (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Трагедия произошла в ночь на 25 октября 2017 года в микрорайоне Левый берег. Обвиняемый с сожительницей повстречали возле магазина знакомого и стали распивать с ним спиртное. Позднее мужчины поссорились. Фигурант нанес противнику множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела, включая голову, после чего скрылся.

Избитый мужчина смог доползти до автодороги, где его обнаружила водитель такси и вызвала «скорую». После госпитализации, несмотря на усилия врачей, потерпевший скончался в больнице.

Следователи допрашивали фигуранта, однако он отрицал причастность к преступлению, а сожительница обеспечила его алиби. Та заявила, что они действительно выпивали с потерпевшим, но затем расстались и ушли домой, оставив мужчину возле магазина невредимым.

Работа по уголовному делу не прекращалась. Недавно следователи с помощью современных криминалистических методик стали проверять версию о причастности мужчины к преступлению. В ходе допроса он признался, что избил потерпевшего, но затем отказался от своих показаний и принялся настаивать на виновности сожительницы, которая к этому времени уже скончалась.

«Однако следствию также удалось найти свидетеля, который дал показания, что фигурант однажды рассказал ему об обстоятельствах преступления. Помимо этого, был установлен телефон, который злоумышленник похитил у потерпевшего после расправы, а затем сдал в ломбард», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд.