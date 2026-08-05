В Улан-Удэ врач назвала главную ошибку родителей при высокой температуре у ребенка

Каждый родитель хотя бы раз сталкивался с паникой при виде высокой температуры у ребенка. На вопросы: давать жаропонижающее или нет, это простуда или что-то серьезное, звонить в скорую или нет ответила врач-педиатр Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Вера Булавко.

В небольшом видео она рассказывает о главном правиле 39 градусов, объясняет разницу между вирусной инфекцией и состоянием, требующим немедленного вмешательства, а также перечисляет «красные флаги» — симптомы, которые нельзя игнорировать ни в три года, ни в тринадцать.

Видео можно посмотреть на канале ДРКБ.

Фото: ДРКБ