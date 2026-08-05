Происшествия 05.08.2026 в 15:05
Главврач районной больницы в Бурятии: «Обычного человека я даже не осматривал бы»
Баир Очиров рассказал, что помог пьяному главе района из жалости
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии опубликовали приговор, вынесенный теперь уже бывшему главврачу Баргузинской центральной районной больницы Баиру Очирову. «Номер один» изучил документ и обнаружил в нем много весьма любопытных деталей.
Напомним, уголовку на Баира Очирова возбудили после случая с пьяным ДТП, в которое угодил глава Баргузинского района (теперь уже бывший) Михаил Мишурин в ноябре 2024 года. Когда у чиновника взяли кровь для освидетельствования, главврач дал указание дежурному врачу подменить его анализы на кровь другого человека. После того, как махинация вскрылась, дома у Очирова провели обыск. Там оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии ждал сюрприз - в кармане пиджака главврача они обнаружили 11 грамм гашиша.
По поводу наркотика Очиров дал противоречивые показания. Сначала он признался оперативникам, что сам собрал в поле коноплю. Однако позже заявил, что в момент дачи первых показаний «переволновался» и выдвинул другую версию. Со слов главврача выходило, что наркотик вместе с папиросами он обнаружил в полиэтиленовом пакете рядом с подъездом, когда заходил к себе домой. «Я сразу понял, что это гашиш, решил забрать себе и попробовать», рассказал Очиров. В тот же вечер он осуществил задуманное.
Эта версия эпизода с наркотиком стала основной и затем была озвучена на суде. При этом главврач заявил, что наркотической зависимостью не страдает и в лечении не нуждается.
В деле о пьяном главе было еще интереснее. Как рассказал следователям сам Михаил Мишурин, в день ДТП он посетил праздничный концерт, посвященный юбилею Баргузинской школы. После, ближе к 6 часам вечера, вернулся в свой рабочий кабинет. Там к нему зашел управляющий делами администрации с документами на подпись. Параллельно с подписью документов чиновники «приговорили» поллитровую бутылку коньяка. После чего около 8 часов вечера глава на служебном «Рено Дастере» поехал домой. По пути Мишурин не справился с управлением, автомобиль врезался в бетонные блоки и перевернулся. Чиновник получил перелом ноги и был госпитализирован в ЦРБ.
Осматривавшие разбитое авто гаишники сразу заподозрили неладное – в салоне они учуяли стойкий запах алкоголя. Сигнал ушел вышестоящему начальству, которое распорядилось взять у Мишурина кровь на анализы.
Поняв, что дело пахнет жареным, глава района задействовал свои связи. В частности, он обратился за помощью к Очирову. Тот, к слову, лично приходил в палату к высокопоставленному чиновнику, чтобы узнать о состоянии его здоровья. В ходе общения Мишурин просил решить щекотливый вопрос, пообещав, что «в долгу не останется».
«Очиров ответил мне, чтобы я не беспокоился и все будет хорошо», - рассказал глава.
Сам главврач поведал следователям несколько иную версию. Он отметил, что согласился помочь Мишурину не сразу, а после нескольких настойчивых просьб со стороны главы и последовавших за этим серьезных раздумий. И сделал это не из-за какой-то там корысти, а из жалости к чиновнику.
«Если бы на месте главы был другой человек, не занимающий определённой должности, я бы так не поступил. Обычного человека я даже не осматривал бы», - признался Баир Очиров.
Как уже сообщал «Номер один», по итогам рассмотрения дела Баира Очирова признали виновным в превышении должностных полномочий и хранении наркотиков. Ему дали 3 года 7 месяцев лишения свободы условно и лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций в системе здравоохранения, сроком на 2 года.
Несмотря на жалобу осужденного, Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменений. Апелляция лишь скостила главврачу условный срок на 5 дней, учтя дополнительное смягчающее обстоятельство по наркотическому эпизоду его дела.
Напомним, уголовку на Баира Очирова возбудили после случая с пьяным ДТП, в которое угодил глава Баргузинского района (теперь уже бывший) Михаил Мишурин в ноябре 2024 года. Когда у чиновника взяли кровь для освидетельствования, главврач дал указание дежурному врачу подменить его анализы на кровь другого человека. После того, как махинация вскрылась, дома у Очирова провели обыск. Там оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии ждал сюрприз - в кармане пиджака главврача они обнаружили 11 грамм гашиша.
По поводу наркотика Очиров дал противоречивые показания. Сначала он признался оперативникам, что сам собрал в поле коноплю. Однако позже заявил, что в момент дачи первых показаний «переволновался» и выдвинул другую версию. Со слов главврача выходило, что наркотик вместе с папиросами он обнаружил в полиэтиленовом пакете рядом с подъездом, когда заходил к себе домой. «Я сразу понял, что это гашиш, решил забрать себе и попробовать», рассказал Очиров. В тот же вечер он осуществил задуманное.
Эта версия эпизода с наркотиком стала основной и затем была озвучена на суде. При этом главврач заявил, что наркотической зависимостью не страдает и в лечении не нуждается.
В деле о пьяном главе было еще интереснее. Как рассказал следователям сам Михаил Мишурин, в день ДТП он посетил праздничный концерт, посвященный юбилею Баргузинской школы. После, ближе к 6 часам вечера, вернулся в свой рабочий кабинет. Там к нему зашел управляющий делами администрации с документами на подпись. Параллельно с подписью документов чиновники «приговорили» поллитровую бутылку коньяка. После чего около 8 часов вечера глава на служебном «Рено Дастере» поехал домой. По пути Мишурин не справился с управлением, автомобиль врезался в бетонные блоки и перевернулся. Чиновник получил перелом ноги и был госпитализирован в ЦРБ.
Осматривавшие разбитое авто гаишники сразу заподозрили неладное – в салоне они учуяли стойкий запах алкоголя. Сигнал ушел вышестоящему начальству, которое распорядилось взять у Мишурина кровь на анализы.
Поняв, что дело пахнет жареным, глава района задействовал свои связи. В частности, он обратился за помощью к Очирову. Тот, к слову, лично приходил в палату к высокопоставленному чиновнику, чтобы узнать о состоянии его здоровья. В ходе общения Мишурин просил решить щекотливый вопрос, пообещав, что «в долгу не останется».
«Очиров ответил мне, чтобы я не беспокоился и все будет хорошо», - рассказал глава.
Сам главврач поведал следователям несколько иную версию. Он отметил, что согласился помочь Мишурину не сразу, а после нескольких настойчивых просьб со стороны главы и последовавших за этим серьезных раздумий. И сделал это не из-за какой-то там корысти, а из жалости к чиновнику.
«Если бы на месте главы был другой человек, не занимающий определённой должности, я бы так не поступил. Обычного человека я даже не осматривал бы», - признался Баир Очиров.
Как уже сообщал «Номер один», по итогам рассмотрения дела Баира Очирова признали виновным в превышении должностных полномочий и хранении наркотиков. Ему дали 3 года 7 месяцев лишения свободы условно и лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций в системе здравоохранения, сроком на 2 года.
Несмотря на жалобу осужденного, Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменений. Апелляция лишь скостила главврачу условный срок на 5 дней, учтя дополнительное смягчающее обстоятельство по наркотическому эпизоду его дела.