Общество 05.08.2026 в 15:29

«Романтиком себя не считал, но она зацепила»

Предприниматель три недели ищет девушку, которую встретил в новосибирском медцентре
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Текст: КП-Новосибирск
«Романтиком себя не считал, но она зацепила»
Фото: КП-Новосибирск
Предприниматель из Алматы Антон* уже несколько недель пытается найти девушку по имени Анастасия, которую случайно увидел в стационаре одной из частных клиник Новосибирска. Они даже не успели познакомиться, но он решил ее найти и рассказал свою историю КП-Новосибирск.

С Анастасией Антон впервые пересекся 25 июля.

— В больницу я попал с внезапным для меня аппендицитом, так что переживать не о чем, — пояснил КП-Новосибирск мужчина.

С самой девушкой познакомиться он так и не успел. За время пребывания в стационаре Антон увидел ее всего дважды — в разные дни. Но даже этих коротких встреч ему хватило, чтобы обратить на нее внимание.

По словам мужчины, больше всего ему запомнились открытость Анастасии. Оба раза он видел, как она легко общалась с сотрудниками клиники, смеялась и шутила.

— Девушка очень запомнилась, зацепила энергией. Оба раза, которые я ее видел, Анастасия очень легко общалась с персоналом, смеялась, очень позитивная девушка. Запомнил ее улыбку и смех, — рассказал Антон КП-Новосибирск.

После выписки мужчина понял, что хотел бы все-таки познакомиться с девушкой. Однако ни имени, ни контактов, ни других способов связаться с ней у него не было. Поиски пришлось начинать практически с нуля.

Антон обратился в клинику с официальным письмом, надеясь, что там смогут передать Анастасии его контакты. Однако получить данные пациентки мужчина не смог.

— Мне ответили, что не имеют права выдать данные пациентки по закону. Но девушки на ресепшене прониклись этой историей и пожелали мне обязательно найти Анастасию, — говорит он.

Теперь предприниматель решил обратиться за помощью к читателям КП-Новосибирск.

— Никогда не считал себя романтиком, но верю в судьбу и в риск. Уважаемая Анастасия, если вы это видите и при этом свободны и открыты к общению, буду рад, если напишете моей помощнице в Telegram — @irdmi1. Уважаю любое ваше решение и буду рад обратной связи, — обратился к девушке Антон.

*Имя изменено

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