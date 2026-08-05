В Улан-Удэ привели в порядок 203 грунтовые дороги

В Улан-Удэ с начала сезона привели в порядок 203 грунтовые дороги (в Октябрьском районе – 116, Железнодорожном – 68, Советском – 19). Грейдирование проводили сотрудники Комбината по благоустройству. Об этом в своем канале в мессенджере «МАКС» сообщил мэр города Игорь Шутенков.

«Грейдированию – механизированному выравниванию покрытия – мы уделяем особое внимание. Эта работа позволяет оперативно устранять ямы и ухабы, делая проезд безопасным и комфортным для всех», - отметил мэр Улан-Удэ.

Просто выровнять дорогу – это полдела. Чтобы покрытие было долговечным, на 171 улице была проведена отсыпка щебнем и щебёночно-песчаной смесью.

«Наши специалисты ежедневно работают на линии: спецтехника приводит в порядок полотно, а там, где есть промоины, подсыпают инертными материалами для укрепления основания», - заключил градоначальник.