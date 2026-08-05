Общество 05.08.2026 в 17:00

Иркутская область заняла второе место в Сибири по ценам на квартиры в новостройках

Стоимость жилья в регионе продолжает расти, уступая только Алтаю
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Текст: Иван Иванов
Иркутская область заняла второе место в Сибири по ценам на квартиры в новостройках
Фото: архив «Номер один»

Как сообщает портал IRK.ru, во втором квартале 2026 года Иркутская область заняла второе место среди регионов Сибирского федерального округа по стоимости квартир на первичном рынке жилья. Дороже новостройки только в Республике Алтай, где средняя цена квадратного метра составляет 228,4 тысячи рублей. В Приангарье средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 163,5 тысячи рублей, увеличившись на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом элитное жилье подорожало на 4,1%, а типовые квартиры, наоборот, подешевели на 2%.

На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра составила 115 тысяч рублей, что на 0,8% выше показателей предыдущего квартала. Наиболее заметно выросли цены на квартиры низкого и среднего качества, тогда как стоимость элитного вторичного жилья осталась без изменений. По стоимости квартир на вторичном рынке Иркутская область занимает пятое место в Сибири. Выше цены зафиксированы в Республике Алтай, Тыве, Новосибирской и Томской областях.

В самом Иркутске жилье традиционно дороже среднеобластных показателей. В новостройках квадратный метр стоит в среднем 172,1 тысячи рублей, а на вторичном рынке — 128,7 тысячи рублей. Кроме того, за первые четыре месяца 2026 года в Иркутской области ввели в эксплуатацию 404 тысячи квадратных метров жилья. Это составляет 25,3% от годового плана.

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