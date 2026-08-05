Иркутская область заняла второе место в Сибири по ценам на квартиры в новостройках

Как сообщает портал IRK.ru, во втором квартале 2026 года Иркутская область заняла второе место среди регионов Сибирского федерального округа по стоимости квартир на первичном рынке жилья. Дороже новостройки только в Республике Алтай, где средняя цена квадратного метра составляет 228,4 тысячи рублей. В Приангарье средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 163,5 тысячи рублей, увеличившись на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом элитное жилье подорожало на 4,1%, а типовые квартиры, наоборот, подешевели на 2%.

На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра составила 115 тысяч рублей, что на 0,8% выше показателей предыдущего квартала. Наиболее заметно выросли цены на квартиры низкого и среднего качества, тогда как стоимость элитного вторичного жилья осталась без изменений. По стоимости квартир на вторичном рынке Иркутская область занимает пятое место в Сибири. Выше цены зафиксированы в Республике Алтай, Тыве, Новосибирской и Томской областях.

В самом Иркутске жилье традиционно дороже среднеобластных показателей. В новостройках квадратный метр стоит в среднем 172,1 тысячи рублей, а на вторичном рынке — 128,7 тысячи рублей. Кроме того, за первые четыре месяца 2026 года в Иркутской области ввели в эксплуатацию 404 тысячи квадратных метров жилья. Это составляет 25,3% от годового плана.