Благоустройство центра Улан-Удэ навредило деревьям и усугубило вопрос парковки

Реконструкция парка «Мемориал Победы» должна была сделать главное мемориальное пространство города еще более удобным. Однако реализация второй очереди благоустройства вызывает серьезные вопросы у профессионального сообщества, сообщает издание «МК в Бурятии».

Заслуженный архитектор Бурятии, член Архитектурного совета при главе республики Ирина Аляскина в серии публикаций «Как это было» на своей личной странице ВКонтакте обратила внимание на ряд спорных моментов, заставляющих задуматься о балансе между модной «комфортной средой» и сохранением истории места.

Многие горожане помнят уникальный ландшафтный объект, появившийся в парке к 70-летию Победы в 2015 году. Это был подарок японского дизайнера: крупномерные камни были размещены так, чтобы повторять вид с памятника природы «Олени» на долину Селенги.

По словам архитектора, сегодня эту духовную восточную красоту уже не увидеть. «Безжалостно были смещены бульдозером крупномерные камни в кучу и уничтожена часть озеленения. Думаете, для чего? Под детскую площадку для маленьких детей с комплексами из торговой сети за 15 млн, рядом с шумной и загазованной ул. Балтахинова», – пишет Ирина Аляскина. Она задается вопросом, нельзя ли было устроить площадку, не уничтожая зелень, и отмечает: «Странные принципы у новой концепции... если не умеешь анализировать и ценить решения других, не понимаешь, что такое творческая преемственность».

Парковочный коллапс усугубляется

Не меньшую озабоченность вызывает транспортная доступность парка. Еще в проекте 2015 года расчетная вместимость территории (6,5 га) составляла 600 человек, для которых норматив требовал 60 парковочных мест. Однако тогда построили лишь две стоянки на 33 места.

Сегодня, при зашкаливающей автомобилизации, проблема только обострилась. Размещение нового амфитеатра на 300 мест без решения вопроса парковки, а также предложение администрации организовать дополнительные платные стоянки прямо вдоль проезжей части оживленной магистрали, эксперт называет опасным. «Автостоянки, платные или нет, в пределах проезжей части магистрали небезопасны и не добавляют комфорта Главному парку "Мемориал Победы"», – констатирует архитектор.

Березы, ильм и «оранжевая плитка»

Отдельный пункт профессиональной критики – отношение к существующему озеленению. На левой стороне парка, где в 80-е годы усилиями энтузиастов была высажена березовая рощица, новые работы, по данным автора постов, привели к печальным последствиям. Радиальная аллея сузилась с проектных 2,7 до 2 метров, а после прокладки траншей ливневой канализации оказалась повреждена корневая система уже взрослых деревьев.

Кроме того, вместо сдержанных светлых тонов, подобающих мемориалу Славы, используется плитка оранжевого цвета, которую архитектор иронично называет «эпохи НЭПа». Также отмечено, что новые дорожки проложены слишком близко к разросшемуся ильму, под сенью которого раньше любили отдыхать горожане, что нарушает строительные нормативы (расстояние до деревьев должно быть минимум 0,5 м).

«Почему идёт такое вредительство в отношении озеленения и выполненных авторских решений 1-ой очереди?» – риторически спрашивает Ирина Аляскина, указывая на то, что новый проект не анализирует предыдущую историю парка.

Повод для размышлений

Эти заметки – не призыв к конфликту, а профессиональный взгляд, призванный заставить нас задуматься: как совместить современные тренды благоустройства с исторической памятью и уважением к уже созданному ландшафту.

Тема уже вызывает живой отклик у неравнодушных горожан. Обсудить поднятые вопросы, поделиться своим мнением о будущем парка «Мемориал Победы» и предложить свои варианты можно на личной странице Ирины Аляскиной или в паблике «Архитектура Бурятии» ВКонтакте.

Фото: администрация Улан-Удэ