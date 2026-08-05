Студент из Бурятии получил миллион на развитие соцсети для творческих людей

Студент направления «Социальная работа» института педагогики и психологии Бурятского университета Владислав Кузмичёв стал победителем 7-й волны конкурса «Студенческий стартап» в треке «Цифровые технологии».

Молодой человек получил грант в 1 миллион рублей от Фонда содействия инновациям на реализацию проекта Twitblit. Как пояснили в пресс-службе вуза, юноша придумал социальную сеть нового поколения для писателей, художников, дизайнеров и блогеров.

«Платформа помогает защитить авторский контент от незаконного использования, в том числе при обучении нейросетей, благодаря технологии цифрового депонирования и фиксации авторства», - говорится в сообщении.

Проект объединяет цифровые технологии с социальными и психологическими исследованиями.